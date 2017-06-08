В Театре Покровского состоится премьера оперы Россини «Турок в Италии»© Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского
13 июня Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского представит премьеру оперы Россини «Турок в Италии».
Инициатор постановки и дирижер-постановщик — музыкальный руководитель театра Геннадий Рождественский, режиссер-постановщик — Ольга Иванова, художник-постановщик — Виктор Герасименко, хореографа — Екатерина Миронова. Премьерные представления также назначены на 14 и 15 июня, сообщает сайт театра.
Премьера ранней комической оперы Россини состоялась в 1814 году. На русской сцене «Турок в Италии» впервые был поставлен в Петербурге в 1823 году, в 2006 году в Москве фрагменты оперы прозвучали в концертном исполнении.
По мнению исследователя мировой оперы Михаила Мугинштейна, «Турок в Италии» — это «искрометная игра с дуновением комедии дель арте, где персонажи виртуозно манипулируют друг другом... — Все переливается элегантными тонами, не лишенными сентиментальности и грусти. Это глубина, которую Россини "прикрыл розами" (Гейне) галантно-чувственного и фиоритурного пения».
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