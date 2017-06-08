Театр Сац представит премьеру оперы Мартынова

© Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац

27 июня в пространстве живописного цеха Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац состоится премьера оперы Владимира Мартынова «Упражнения и танцы Гвидо» в постановке Георгия Исаакяна.

Премьерные представления спектакля также пройдут 28 и 29 июня и завершат нынешний сезон театра.

«Это уникальное произведение создано Владимиром Мартыновым, одним из лидеров советского еще авангарда, одним из главных экспериментаторов с электронной музыкой. Он написал оперу фактически о возникновении музыки — музыки в том виде, какой мы сегодня ее знаем; произведение, которое за 20 лет его существования ни один театр пока не рискнул поставить», — говорит Георгий Исаакян.

«Это история об одном из главных для мировой культуры персонажей, о великом Гвидо д’Ареццо, придумавшем тот нотный стан, которым мы пользуемся уже тысячу лет. Эта опера равно важна и как произведение для изысканных профессионалов, и как просвещенческое, образовательное полотно, потому что в ней рассказывается о том, чего сегодня уже практически никто не помнит: что когда-то не было ни нот, ни нотного стана, ни современной системы записи музыки, и что это все придумал один человек, бенедиктинский монах, который жил на рубеже Х–ХI веков, тот самый Гвидо. Каждый эпизод оперы основан на одной из ступеней музыкальной гаммы — и в спектакле тоже будет семь картин. Семь — вообще очень важное число для спектакля, ведь семь ступеней нотного стана — это семь небесных сфер, семь цветов светового спектра, семь дней творения, семь чудес света... — тот шифр, за которым кроется идеальная гармония, ключ к музыке, что способна открыть любое человеческое сердце».

Музыкальным руководителем и дирижером спектакля будет главный дирижер театра Алевтина Иоффе, художником-постановщиком — Валентина Останькович, художником по свету — Евгений Ганзбург.



