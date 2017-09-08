Госдума рассмотрит законопроект о новом гимне России

В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона, в котором предлагается утвердить в качестве нового государственного гимна Российской Федерации «Боже, Царя храни!».

Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.

Его авторы — представители фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Виталий Пашин, Борис Чернышов — в пояснительной записке отмечают, что «действующий государственный гимн России "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России».

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — считают депутаты.

По их мнению, «утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».

Произведение Алексея Львова «Боже, Царя храни!» на слова Василия Жуковского было государственным гимном Российской Империи с 1833 по 1917 годы.



