Госдума рассмотрит законопроект о новом гимне России© russian7.ru
В Госдуму внесен проект федерального конституционного закона, в котором предлагается утвердить в качестве нового государственного гимна Российской Федерации «Боже, Царя храни!».
Текст законопроекта опубликован на сайте Госдумы.
Его авторы — представители фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Виталий Пашин, Борис Чернышов — в пояснительной записке отмечают, что «действующий государственный гимн России "Россия — священная наша держава" представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России».
«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — считают депутаты.
По их мнению, «утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».
Произведение Алексея Львова «Боже, Царя храни!» на слова Василия Жуковского было государственным гимном Российской Империи с 1833 по 1917 годы.
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