В Москве состоится презентация книги Александра Цыбулевского

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22 июня в Москве пройдет презентация книги Александра Цыбулевского «Поэтика доподлинности: Критическая проза. Записные книжки. Фотографии», вышедшей в 2017 году в издательстве «Новое литературное обозрение».

«Имя поэта, прозаика и литературоведа А.С. Цыбулевского (1928–1975) многое говорит знатокам русской и грузинской поэзии. Он во всем был поэтом — и тогда, когда писал стихи, и тогда, когда прозу (принципиально лирическую), и тогда, когда фотографировал», — говорится в аннотации на сайте «Нового литературного обозрения».

«Настоящая книга сфокусирована на его критической прозе и записных книжках, большинство материалов публикуется впервые. Корпус текстов Цыбулевского состоит из двух больших разделов. Первый — это критическая проза поэта, составленная из нескольких своего рода "разговоров": о переводах поэм Ваша Пшавела, об А. Блоке и об О. Мандельштаме. Второй и главный раздел — это шестьдесят восемь записных книжек поэта за 1964–1973 гг. — своего рода «подстрочник», причем и поэзии, и прозы. Третий раздел — изобразительный: фотобиография Цыбулевского, а также — художественные фотографии, сделанные им самим. В приложениях — подборка из обнаруженных в архиве литературоведческих текстов Цыбулевского разных лет, а так же «Венок» (собрание стихотворений, ему посвященных; среди авторов — Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, М. Синельников и др.)».

Презентация состоится на заседании Мандельштамовского общества, Мандельштамовского центра Школы филологии НИУ-ВШЭ и Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля в Доме И.С. Остроухова в Трубниках, начало в 18:30.

В вечере примут участие Анаида Беставашвили, Сергей Злобин, Михаил Синельников, Андрей Трейвиш и другие. Ведущий — председатель Мандельштамовского общества Павел Нерлер.



