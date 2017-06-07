По Владимирской области отправится «Музыкальная экспедиция»

Владимир, Соборная площадь © Роман Баринов / © Роман Баринов / vladimir1896.ru

С 9 по 15 июня во Владимирской области пройдет четвертый фестиваль-путешествие «Музыкальная экспедиция».

В первом концерте фестиваля 9 июня на Соборной площади в центре Владимира российские и зарубежные музыканты выступят с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина.

Продолжит программу 10 июня камерный концерт в Крестовой палате Суздальского Кремля, 11 июня участники фестиваля выступят в усадьбе Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, а в День России, 12 июня — у церкви Покрова-на-Нерли в поселке Боголюбово.

Затем фестиваль отправится в Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей (13 июня) и в село Кидекша Суздальского района (14 июня), а завершит путешествие 15 июня концерт с участием известных джазменов на Торговой площади Суздаля.

Участники «Музыкальной экспедиции» 2017 года: скрипачи Леонард Шрайбер (Бельгия), Игорь Малиновский (Германия), пианисты Кристиан Иле Хадланд (Норвегия), Кэти Махан (США), Андрей Коробейников (Россия), виолончелист Клаудио Бохоркес (Германия), альтист Даниил Гришин (Россия), гитарист Дмитрий Илларионов (Россия), джазмены Леонид Винцкевич (клавишные) и Николай Винцкевич (саксофон), сопрано Мишель Брэдли (США) и баритон Сидни Аутлоу (США).

Художественный руководитель фестиваля — виолончелист Борис Андрианов.



