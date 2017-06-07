Открывается «Кинотавр»© Кинотавр 2017
Сегодня, 7 июня, в Сочи начинает работу 28-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр».
Как сообщает ТАСС, фестиваль откроет фильм «Холодное танго» режиссера Павла Чухрая, которому на церемонии открытия будет вручен почетный приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу».
В основную конкурсную программу фестиваля вошли 14 фильмов (половина из них — дебюты):
- «Аритмия», реж. Борис Хлебников;
- «Близкие», реж. Ксения Зуева;
- «Блокбастер», реж. Роман Волобуев;
- «Голова. Два уха», реж. Виталий Суслин;
- «Жги», реж. Кирилл Плетнев;
- «Заложники», реж. Резо Гигинеишвили;
- «Мертвым повезло» Вадим Валиуллин;
- «Мифы о Москве», реж. Александр Молочников;
- «Рок», реж. Иван Шахназаров;
- «Прорубь», реж. Андрей Сильвестров;
- «Скоро все кончится», реж. Алексей Рыбин;
- «Теснота», реж. Кантемир Балагов;
- «Три сестры», реж. Юрий Грымов;
- «Турецкое седло», реж. Юсуп Разыков.
Председатель жюри основного конкурса — актер театра и кино, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, в жюри вошли режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин, актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди.
В конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр» будут представлены 28 фильмов. Их будет судить жбри под председательством Сергея Мокрицкого.
Вне конкурса на «Кинотавре-2017» будут представлены «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова. Кроме того, на площади в центре Сочи бесплатно покажут «28 панфиловцев», «Большой», «Викинг», «Время первых», «Дуэлянт», «Ледокол» и другие картины.
Кроме того, в программе фестиваля мастер-классы композитора Евгений Гальперина, президента «Кинотавра» продюсера Александра Роднянского и художника Ольги Чернышевой, в деловой части вниманию профессионалов будут представлены фильмы, находящиеся в стадии производства, в том числе «Спитак» режиссера Александра Котта и продюсера Елены Гликман и «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко и продюсеров Артема Васильева и Андрея Савельева.
Фестиваль завершит 14 июня церемония награждения лауреатов и показ киноальманаха «Про любовь. Только для взрослых», среди авторов которого Павел Руминов, Наташа Меркулова, Нигина Сайфуллаева и Резо Гигинеишвили.
Партнеры «Кинотавра-2017»:
S7 — Крылья фестиваля S7 Airlines
Max Factor — официальный визажист кинофестиваля «Кинотавр»
Mercury — ювелирный партнер
San Benedetto —официальная вода кинофестиваля «Кинотавр»
Wella — официальный бьюти-партнер фестиваля «Кинотавр»
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