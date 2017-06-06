В пользу единых учебников по истории и литературе высказались три четверти россиян

По 76% участников опроса «Левада-центра» положительно относятся к планам создания единых школьных учебников по истории и литературе.

В то же время согласно данным опроса, которые приводятся на сайте «Левада-центра», доля тех, кто поддерживает эти планы, за последние два года несколько снизилась: на 3% (единый учебник по истории) и на 5% (единый учебник по литературе).

На вопрос о школьных предметах, преподаванию которых сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание, участники опроса чаще всего отвечали «История» (52%). Следующими по популярности оказались русский язык (44%) и математика (38%), а последние места заняли философия, история искусства и бухгалтерия.

Сторонников идеи отмены вступительных экзаменов в вузы и поступления в них по итогам ЕГЭ (36%) в этом году оказалось на 7% меньше, чем в 2015-м (43%). Отрицательно эту идею оценивают 43% респондентов (в 2015 году — 42%).

Опрос проводился 19–22 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.



