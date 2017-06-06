«Арт-Овраг» соберет более 10 000 участников

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С 16 по 18 июня в городе Выкса Нижегородской области в седьмой раз пройдет фестиваль городской культуры «Арт-Овраг», в котором примут участие более 10 тысяч человек. Тема фестиваля этого года – «Акватория».

Главным событием «Арт-Оврага» станет открытие на Верхневыксунском пруду дрейфующего парка из арт-объектов, которые создадут известные архитекторы и художники — Жан-Филипп Пуаре-Виль и Леонид Тишков из бюро Wowhaus, а один из плотов будет построен по проекту победительницы конкурса «Плот мечты», жительницы Выксы Екатерины Кулевой.

На фестивале будет зафиксирован мировой рекорд: российский уличный художник Миша Most представит самую большую в мире роспись на одной из стен Выксунского металлургического завода. Ее площадь составит около 10 000 кв.м.

В театральной программе фестиваля перформансы и спектакли режиссера, лауреата премии «Золотая маска», художественного руководителя Театра «18+» Юрия Муравицкого, в оборазовательную программу включены мастер-классы и лекции по урбанистике, городскому предпринимательству, современному искусству, фотографии и молекулярной кухне.

Также на «Арт-Овраге» продолжится начавшийся в середине мая проект «Выкса — город для детей»: архитекторы вместе с детьми создадут уличный объект, символ «детского» города.

Помимо этого гостей фестиваля ждут дневная музыкальная программа, спортивные и танцевальные соревнования Power WYX и фудкорт со стрит-едой.

Первый фестиваль «Арт-Овраг» состоялся в Выксе в 2011 году, с тех пор в городе с участием его жителей было осуществлено множество художественных проектов. Кураторы фестиваля — Юлия Бычкова и Антон Кочуркин, которые больше 10 лет проводят фестиваль «Архстояние».

Фестиваль проводится по инициативе и при финансовой поддержке Объединенной металлургической компании и фонда «ОМК-Участие»



