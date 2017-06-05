В Риге завершился фестиваль «Поэзия без границ»

Галина Рымбу и Сабине Мооре со статуэткой лауреата фестиваля © Richard Michael Thompson

Со 2 по 4 июня в Риге прошел первый трехъязычный фестиваль «Поэзия без границ». Три дня в культурном центре «Канепес» звучали стихи на латышском, русском и шведском языках – каждое стихотворение в оригинале и двух переводах.

В фестивале приняли участие поэты из Латвии, России и Швеции, такие как Янис Рокпелнис, Артис Оступс, Елена Глазова, Лев Рубинштейн, Галина Рымбу, Анна Йедерлунд, Анна Аксфорс, Найма Шахбоун, а также поэты-переводчики из трех стран, в том числе Карлис Вердиньш, Алёша Прокопьев, Ларс Клеберг и Микаэль Нюдаль.

Сергей Тимофеев, Наталия Азарова и Галина Рымбу выступили с музыкально-поэтическими перформансами в сопровождении рижских и берлинских музыкантов.

По итогам трехдневной программы поэты-участники тайным голосованием определили лучшее выступление фестиваля. По словам его куратора, поэта и издателя Дмитрия Кузьмина, продуктивность такого метода определения лауреата была для организаторов под сомнением, потому что поэты не так часто сходятся во мнениях друг с другом. Однако в этот раз никакой неопределенности не возникло: из одиннадцати проголосовавших поэтов семь назвали лауреатом фестиваля Галину Рымбу.

Поблагодарив своих коллег, Рымбу подчеркнула, что знакомство в ходе фестиваля с авторами из других стран, с близкими и далекими от ее собственного способами письма стало для нее не только поэтическим, но и политическим событием.

Лауреату фестиваля была вручена скульптура работы Сабины Мооре. Кроме того, книга лауреата будет издана в переводах на два других фестивальных языка — латышский и шведский.

Фестиваль «Поэзия без границ» был организован обществом «Литература без границ» (Literature Without Borders), латвийской некоммерческой организацией, выпустившей ряд поэтических сборников на русском, латышском и английском языках и предоставляющей резиденцию для поэтов и переводчиков поэзии.

Фестиваль проводился при финансовой поддержке Шведского совета по искусству, Шведской академии и латвийского Фонда культурного капитала



