Премьера оперы Курляндского и Юхананова пройдет в Амстердаме

Концертный зал Muziekgebouw. Амстердам © Paul Rebel / © Paul Rebel / Flickr

15 и 16 июня на фестивале Holland Festival в амстердамском концертном зале Muziekgebouw состоится мировая премьера оперы Дмитрия Курляндского и Бориса Юхананова «Октавия. Трепанация».

Над копродукцией «Электротеатра Станиславский» и Holland Festival, крупнейшего и старейшего фестиваля исполнительских искусств в Нидерландах, также работают художник-постановщик Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова, хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов и саунд-дизайнер Олег Макаров.

Авторы оперы — композитор, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский» Дмитрий Курляндский и режиссер-постановщик и автор либретто, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов — называют ее «оперой-операцией», сообщает сайт фестиваля:

«На сцене стоит гигантская голова Ленина с трепанированным черепом. Музыка Курляндского состоит из растянутых во времени социалистических гимнов, [в либретто использованы] тексты марксиста-революционера Льва Троцкого и выдержки из приписываемой Сенеке пьесы "Октавия" о римском императоре Нероне. Способно ли искусство разъяснить тиранию?».

На первое представление оперы «Октавия. Трепанация» в зале Muziekgebouw все 723 билета уже проданы.



