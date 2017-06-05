Премьера оперы Курляндского и Юхананова пройдет в Амстердаме

Премьера оперы Курляндского и Юхананова пройдет в АмстердамеКонцертный зал Muziekgebouw. Амстердам© Paul Rebel / Flickr
15 и 16 июня на фестивале Holland Festival в амстердамском концертном зале Muziekgebouw состоится мировая премьера оперы Дмитрия Курляндского и Бориса Юхананова «Октавия. Трепанация».
Над копродукцией «Электротеатра Станиславский» и Holland Festival, крупнейшего и старейшего фестиваля исполнительских искусств в Нидерландах, также работают художник-постановщик Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова, хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов и саунд-дизайнер Олег Макаров.
Авторы оперы — композитор, музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский» Дмитрий Курляндский и режиссер-постановщик и автор либретто, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов — называют ее «оперой-операцией», сообщает сайт фестиваля:
«На сцене стоит гигантская голова Ленина с трепанированным черепом. Музыка Курляндского состоит из растянутых во времени социалистических гимнов, [в либретто использованы] тексты марксиста-революционера Льва Троцкого и выдержки из приписываемой Сенеке пьесы "Октавия" о римском императоре Нероне. Способно ли искусство разъяснить тиранию?».
На первое представление оперы «Октавия. Трепанация» в зале Muziekgebouw все 723 билета уже проданы.
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