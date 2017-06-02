«Нацбест» получила Анна Козлова

Лауреатом российской литературной премии «Национальный бестселлер» 2017 года стала Анна Козлова. Она награждена за роман «F20».

Об этом сообщает сайт премии.

«Это яркая, остроумная, трагическая и в то же время невероятно жизнеутверждающая книга о болезни, про которую у нас совсем не принято говорить и уж тем более писать. Анна Козлова предпринимает смелую попытку забраться во внутренний мир подростка-шизофреника и рассказать о том, как этот причудливый мир взаимодействует с миром реальным», — пишет о романе «F20» журналист и социолог Аглая Топорова.

В коротком списке «Национального бестселлера» в этом сезоне было еще шесть книг:

«Родина» — Елена Долгопят;

«Головастик и святые» — Андрей Филимонов;

«Тень Мазепы» — Сергей Беляков;

«Жития убиенных художников» — Александр Бренер;

«Патриот» — Андрей Рубанов;

«Эта страна» — Фигль-Мигль.

В жюри «Нацбеста» входили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (председатель), режиссер Борис Хлебников, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, архитектор Сергей Чобан, композитор Настасья Хрущева, писатель Леонид Юзефович и музыкант Василий Вакуленко (Баста).

Ежегодная российская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. На премию могут быть выдвинуты произведения, впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года или рукописи вне зависимости от года их создания.

Главный приз премии — 1 млн рублей — вручается лауреату и его номинатору в пропорции один к девяти. Финалисты получают по 60 тыс. рублей.

В прошлом году «Нацбест» получил Леонид Юзефович за документальный роман «Зимняя дорога».



