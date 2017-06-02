«Нацбест» получила Анна Козлова© Первый канал
Лауреатом российской литературной премии «Национальный бестселлер» 2017 года стала Анна Козлова. Она награждена за роман «F20».
Об этом сообщает сайт премии.
«Это яркая, остроумная, трагическая и в то же время невероятно жизнеутверждающая книга о болезни, про которую у нас совсем не принято говорить и уж тем более писать. Анна Козлова предпринимает смелую попытку забраться во внутренний мир подростка-шизофреника и рассказать о том, как этот причудливый мир взаимодействует с миром реальным», — пишет о романе «F20» журналист и социолог Аглая Топорова.
В коротком списке «Национального бестселлера» в этом сезоне было еще шесть книг:
- «Родина» — Елена Долгопят;
- «Головастик и святые» — Андрей Филимонов;
- «Тень Мазепы» — Сергей Беляков;
- «Жития убиенных художников» — Александр Бренер;
- «Патриот» — Андрей Рубанов;
- «Эта страна» — Фигль-Мигль.
В жюри «Нацбеста» входили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (председатель), режиссер Борис Хлебников, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова, архитектор Сергей Чобан, композитор Настасья Хрущева, писатель Леонид Юзефович и музыкант Василий Вакуленко (Баста).
Ежегодная российская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. На премию могут быть выдвинуты произведения, впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года или рукописи вне зависимости от года их создания.
Главный приз премии — 1 млн рублей — вручается лауреату и его номинатору в пропорции один к девяти. Финалисты получают по 60 тыс. рублей.
В прошлом году «Нацбест» получил Леонид Юзефович за документальный роман «Зимняя дорога».
новости
Вчера
15:34«Нацбест» получила Анна Козлова
15:02The New Times перестанет выходить на бумаге
2 июня 2017
19:24Умер Сергей Вихарев
18:50Продолжается цикл лекций и кинопоказов «Культура памяти»
18:00В Москве пройдет выставка «Прорыв в прошлое. Тарковский & Плавинский»
16:12Более 40 артистов выступят на фестивале электронной музыки в Петебурге
15:19В Минкульте прокомментировали обращение в СК о «Седьмой студии»
14:23МХАТ имени Горького поможет в патриотическом воспитании следователей
13:58«Гараж» откроет летний сезон двумя выставкамиВсе новости