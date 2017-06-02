Умер Сергей Вихарев© Мариинский театр
Сегодня, 2 июня, в Петербурге в возрасте 55 лет умер балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев.
Об этом сообщает пресс-служба Мариинского театра.
Сергей Геннадиевич Вихарев родился в 1962 году в Ленинграде, в 1980 году окончил Ленинградское академическое хореографическое училище имени А.Я. Вагановой и был принят в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета имени С.М. Кирова (с 1992 года — Мариинского театра), в 1986 году стал ее солистом.
Исполнил множество ролей в спектаклях классического репертуара, также танцевал в спектаклях Независимой труппы Аллы Сигаловой, в балетах Бориса Эйфмана, Александра Полубенцева, Вадима Карелина.
В 1987–1988 годах Сергей Вихарев был педагогом-репетитором Донецкого государственного академического театра оперы и балета, в 1999–2006 годах — главным балетмейстером Новосибирского театра оперы и балета, с 2007 года — балетмейстером-репетитором Мариинского театра.
В Мариинском театре Сергей Вихарев осуществил реконструкции балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Пробуждение флоры», «Карнавал», «Петрушка», был постановщиком танцев в опере «Жизнь за царя» (режиссер — Дмитрий Черняков), реконструировал балеты в Екатеринбургском театре оперы и балета ( «Тщетная предосторожность») и в Большом театре («Коппелия»).
Сергей Вихарев ставил балеты и балетные сцены на сцене театра Ла Скала в Милане, Эрмитажного театра в Петербурге, театра Карло Феличе в Генуе, Национального театра оперы и балета имени К. Байсеитовой в Астане и Академии балета в Токио.
Лауреат международных конкурсов в Варне (1980) и Москве (1985), лауреат премии «Балтика» (1999), лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2002, 2008), заслуженный артист России (2002).
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