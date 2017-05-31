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В России впервые пройдет кинофестиваль об истории урбанизма

News_detailed_picture© Институт «Стрелка»

С 5 по 14 июня в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве пройдет фестиваль «Новая Москва: ретроспектива фильмов» – первый в России кинофестиваль, посвященный истории урбанизма.

Фестиваль «Новая Москва: ретроспектива фильмов» подготовлен студентами программы Advanced Urban Design, совместной магистерской программы Института «Стрелка» и Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ.

Показы художественных и документальных фильмов и дискуссии ведущих экспертов из сферы градостроительства, архитектуры, философии, кино и искусствоведения хронологически разбиты на пять секций:

В фестивале примут участие:

  • Кор Вагенаар, преподаватель программы Advanced Urban Design;
  • Ян Левченко, профессор НИУ ВШЭ и автор проекта «Карта видений Москвы»;
  • Сергей Пчелкин, преподаватель ВШУ НИУ ВШЭ;
  • Марк Меерович, архитектор и автор книги «Градостроительная политика в CCCР (1917–1929)»;
  • Александра Селиванова, руководитель Центра авангарда на Шаболовке;
  • Татьяна Гнедовская, специалист по архитектуре немецкого Веркбунда и Баухауса;
  • Сергей Медведев, профессор НИУ ВШЭ;
  • Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры;
  • Сергей Кавтарадзе, историка архитектуры;
  • Владимир Мартынов, философ, куратор выставки «Москва — порт пяти морей»;
  • Юрий Григорян, руководитель бюро «Проект Меганом»;
  • Марко Михич-Ефтич, архитектор;
  • Оксана Саркисян, преподаватель МАРШ;
  • Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук МВШСЭН;
  • Вадим Басс, преподаватель ЕУСПб;
  • Кирилл Асс, архитектор;
  • Рустам Рахматуллин, один из основателей движения «Архнадзор» и журнала «Московское наследие»;
  • Илья Машков, руководитель бюро «Мезонпроект»;
  • Алексей Новиков, декан ВШУ НИУ ВШЭ.

Киноноказы пройдут при поддержке фонда Architecturalia и НИУ ВШЭ

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