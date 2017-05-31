В России впервые пройдет кинофестиваль об истории урбанизма

© Институт «Стрелка»

С 5 по 14 июня в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве пройдет фестиваль «Новая Москва: ретроспектива фильмов» – первый в России кинофестиваль, посвященный истории урбанизма.

Фестиваль «Новая Москва: ретроспектива фильмов» подготовлен студентами программы Advanced Urban Design, совместной магистерской программы Института «Стрелка» и Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ.

Показы художественных и документальных фильмов и дискуссии ведущих экспертов из сферы градостроительства, архитектуры, философии, кино и искусствоведения хронологически разбиты на пять секций:

В фестивале примут участие:

Кор Вагенаар, преподаватель программы Advanced Urban Design;

Ян Левченко, профессор НИУ ВШЭ и автор проекта «Карта видений Москвы»;

Сергей Пчелкин, преподаватель ВШУ НИУ ВШЭ;

Марк Меерович, архитектор и автор книги «Градостроительная политика в CCCР (1917–1929)»;

Александра Селиванова, руководитель Центра авангарда на Шаболовке;

Татьяна Гнедовская, специалист по архитектуре немецкого Веркбунда и Баухауса;

Сергей Медведев, профессор НИУ ВШЭ;

Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры;

Сергей Кавтарадзе, историка архитектуры;

Владимир Мартынов, философ, куратор выставки «Москва — порт пяти морей»;

Юрий Григорян, руководитель бюро «Проект Меганом»;

Марко Михич-Ефтич, архитектор;

Оксана Саркисян, преподаватель МАРШ;

Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук МВШСЭН;

Вадим Басс, преподаватель ЕУСПб;

Кирилл Асс, архитектор;

Рустам Рахматуллин, один из основателей движения «Архнадзор» и журнала «Московское наследие»;

Илья Машков, руководитель бюро «Мезонпроект»;

Алексей Новиков, декан ВШУ НИУ ВШЭ.

Киноноказы пройдут при поддержке фонда Architecturalia и НИУ ВШЭ



