В России впервые пройдет кинофестиваль об истории урбанизма© Институт «Стрелка»
С 5 по 14 июня в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве пройдет фестиваль «Новая Москва: ретроспектива фильмов» – первый в России кинофестиваль, посвященный истории урбанизма.
Фестиваль «Новая Москва: ретроспектива фильмов» подготовлен студентами программы Advanced Urban Design, совместной магистерской программы Института «Стрелка» и Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ.
Показы художественных и документальных фильмов и дискуссии ведущих экспертов из сферы градостроительства, архитектуры, философии, кино и искусствоведения хронологически разбиты на пять секций:
- 5 июня — «Новая реальность (1918–1931)»
- 6 июня — «Изобретая город (1932–1955)»
- 7 июня — «...с человеческим лицом (1956–1968)»
- 12 июня — «Машина счастья (1969–1991)»
- 14 июня — «Год нулевой (1992–...)»
В фестивале примут участие:
- Кор Вагенаар, преподаватель программы Advanced Urban Design;
- Ян Левченко, профессор НИУ ВШЭ и автор проекта «Карта видений Москвы»;
- Сергей Пчелкин, преподаватель ВШУ НИУ ВШЭ;
- Марк Меерович, архитектор и автор книги «Градостроительная политика в CCCР (1917–1929)»;
- Александра Селиванова, руководитель Центра авангарда на Шаболовке;
- Татьяна Гнедовская, специалист по архитектуре немецкого Веркбунда и Баухауса;
- Сергей Медведев, профессор НИУ ВШЭ;
- Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры;
- Сергей Кавтарадзе, историка архитектуры;
- Владимир Мартынов, философ, куратор выставки «Москва — порт пяти морей»;
- Юрий Григорян, руководитель бюро «Проект Меганом»;
- Марко Михич-Ефтич, архитектор;
- Оксана Саркисян, преподаватель МАРШ;
- Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук МВШСЭН;
- Вадим Басс, преподаватель ЕУСПб;
- Кирилл Асс, архитектор;
- Рустам Рахматуллин, один из основателей движения «Архнадзор» и журнала «Московское наследие»;
- Илья Машков, руководитель бюро «Мезонпроект»;
- Алексей Новиков, декан ВШУ НИУ ВШЭ.
Киноноказы пройдут при поддержке фонда Architecturalia и НИУ ВШЭ
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