Beat Film Festival начинает показы фильмов национального конкурса

Кадр из фильма «Непрекращаемый разговор. Мамлеев» © Beat Film Festival 2017

1 июня состоится открытие программы национального конкурса фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2017.

В эти выходные, 3 и 4 июня, можно будет посмотреть большую часть фильмов национального конкурса, в том числе «Обсерватория», «Непрекращаемый разговор. Мамлеев» и «Я — Гагарин».

Из основной программы в последний уикенд будут показаны фильмы «Челлендж» (Challenge) об экзотических развлечениях катарской золотой молодежи (картину представит режиссер Юрий Анкарани) и «Брекзитания» (Brexitannia) — смешной и выразительный портрет демократии в переломный исторический момент, а также состоится повторный показ фильма открытия — документально-игровую картину «Все эти бессонные ночи» (All These Sleepless Nights).

Beat Film Festival 2017 продлится до 4 июня. Закроет фестиваль российская премьера новой работы Фрэнсиса Уэйтли «Последние пять лет Дэвида Боуи» David Bowie. The Last Five Years). Как сообщают организаторы фестиваля, попасть на единственный показ в присутствии режиссера можно будет бесплатно.