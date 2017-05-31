Beat Film Festival начинает показы фильмов национального конкурса

Beat Film Festival начинает показы фильмов национального конкурсаКадр из фильма «Непрекращаемый разговор. Мамлеев»© Beat Film Festival 2017
1 июня состоится открытие программы национального конкурса фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2017.
В эти выходные, 3 и 4 июня, можно будет посмотреть большую часть фильмов национального конкурса, в том числе «Обсерватория», «Непрекращаемый разговор. Мамлеев» и «Я — Гагарин».
Из основной программы в последний уикенд будут показаны фильмы «Челлендж» (Challenge) об экзотических развлечениях катарской золотой молодежи (картину представит режиссер Юрий Анкарани) и «Брекзитания» (Brexitannia) — смешной и выразительный портрет демократии в переломный исторический момент, а также состоится повторный показ фильма открытия — документально-игровую картину «Все эти бессонные ночи» (All These Sleepless Nights).
Beat Film Festival 2017 продлится до 4 июня. Закроет фестиваль российская премьера новой работы Фрэнсиса Уэйтли «Последние пять лет Дэвида Боуи» David Bowie. The Last Five Years). Как сообщают организаторы фестиваля, попасть на единственный показ в присутствии режиссера можно будет бесплатно.
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