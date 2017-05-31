Дмитрий Курляндский и МАСМ выступят на Манежной площади

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7 и 8 июня на Манежной площади в Москве в рамках проекта «Манеж. 200 лет» Дмитрий Курляндский и Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) представят музыкальную программу «Recollections».

В основу сочинения «Recollections» («Воспоминания») легла музыка Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии», которая исполнялась в Манеже под управлением самого композитора.

В новой авторской версии Дмитрия Курляндского, сообщают организаторы концертов, Музейно-выставочное объединение «Манеж», «эта музыка звучит в специально сочиненной интерпретации, превращающей ее в подобие "воспоминания о самой себе", музыка как будто доносится сквозь фильтр прошедшего времени, то частично исчезая, стираясь, то проявляясь в совершенно новом звучании».

Дмитрий Курляндский (р. 1976) окончил Московскую консерваторию, победитель международных конкурсов в Италии, Нидерландах, Швейцарии, Франции, Австрии, России. Автор камерных, симфонических и оперных сочинений. Музыка Дмитрия Курляндского исполняется на концертах и фестивалях во всем мире известными музыкантами и коллективами. Музыкальный руководитель «Электротеатра Станиславский».







