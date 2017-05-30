Минкульт хочет собирать по 5 млн с иностранных фильмов в российском прокате

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Министерство культуры РФ собирается законодательно установить обязательные отчисления в Фонд кино в размере 5 млн рублей с каждого фильма при получении российского прокатного удостоверения. Отечественным фильмам эти деньги будут потом возмещены.

«Мы пришли к решению об отчислениях в размере в 5 млн рублей. Речь про все фильмы. Российские картины при получении прокатного удостоверения будут платить эту сумму, но потом Фонд кино будет им возмещать, компенсировать эти 5 млн», — цитирует «Интерфакс» директора департамента кинематографии Минкульта Вячеслава Тельнова.

Собранные средства Фонд кино будет направлять на поддержку отечественной кинематографии. При этом в Фонде кино будет создана комиссия с участием кинематографистов и критиков, которая будет решать, какие особо значимые картины фестивального толка освобождать от уплаты пошлин.

«Главное — не лишить зрителей возможности смотреть хорошее авторское фестивальное кино», — отметил Тельнов.

Министр культуры Владимир Мединский заявил: «У нас стоит три задачи: первая — увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача — немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача — попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы».

По словам Мединского, будет рассмотрена возможность установления определенного процента от сборов фильма в зависимости от его показателей. Решение о том, с какой суммы кассовых сборов будут взиматься процентные отчисления, будет принято после обсуждений с представителями индустрии. После этого законопроект об отчислениях внесут в Госдуму.

«Можно было бы, чтобы была фиксированная сумма, а при сборе от, скажем, миллиарда устанавливался процент», — сказал министр.

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой скептически отозвался о повышении пошлины для иностранного кинопроката до 5 млн рублей.

«Это прежде всего ухудшит, я думаю, предложения, это отразится на зрителях. Я не считаю, что эта мера приведет к каким-то позитивным результатам, потому что надо понимать, что, кроме кинотеатральной сети, сегодня существует еще и сеть интернета», — заявил Швыдкой ТАСС.

«Можно было ввести, с моей точки зрения, куда более мягкий маркированный налог с продажи билетов, то, что делают французы. — добавил он. — С продажи билетов какая-то часть средств должна идти в Фонд поддержки национального кино».

Существуют «менее прямолинейные способы, которые могут принести больше пользы», считает Швыдкой. Кроме того, подчеркнул он, меры, предложенные Минкультом, нельзя вводить одновременно с сокращением производства российского кино.



