Фестиваль «Музыка Земли» начнется с концерта в Гнесинке

© Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли»

12 июня в Москве концертом в Российской академии музыки имени Гнесиных (РАМ) откроется III Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли», объединяющий академическую и этническую музыку.

На концерте в сопровождении Государственного академического камерного оркестра России выступит художественный руководитель фестиваля пианист Борис Березовский.

В сцену Концертного зала РАМ также выйдут Айдар Салахов (баян), фольклорный ансамбль кафедры хорового и сольного народного пения РАМ, победители прошлых конкурсов — Ирина Пыжьянова (Пермь), группа FolkBeat (Москва), фольклорный ансамбль старинной казачьей песни «Вольница» (Самара), фольклорная группа «Чиргилчин» (Кызыл) и семейный ансамбль «Товарочки» (Владимирская область).

В программе две премьеры: сочинение для фортепиано и струнного оркестра «Мерема» Игоря Райхельсона и фантазия для фортепиано, струнного оркестра и ударных «В Китае-городе» Ольги Викторовой.

По словам Бориса Березовского, в этом году фестиваль «сделал ставку на молодежь».

«Мы постарались развернуть программу в сторону исполнителей и групп, которые работают на стыке музыкальных направлений. Музыка, которая корнями уходит в фольклор, по форме очень современна и даже, использую модный термин, инновационна. Интерес к фестивалю студентов Гнесинки, где проходит открытие, показывает, что мы движемся в правильном направлении», — считает музыкант.

В программе фестиваля мастер-классы, этноперформансы, онлайн-программы. В состав жюри войдут два иностранных продюсера — автор идеи крупнейшего в мире музыкального фестиваля «Безумные дни» Рене Мартен (Франция) и глава компании Kajimoto Маса Кажимото (Япония).

В этом году у конкурса появилась специальная номинация, учрежденная оргкомитетом фестиваля и ГРК «Радио России». Победитель получит возможность представлять Россию на международном фолк-фестивале «Еврорадио» в 2018 году.

Для участия в конкурсе «Музыки Земли» творческие коллективы и исполнители со всей России, как и в прошлом году, могут подать заявки через официальный сайт фестиваля. Там же зрители проголосуют за понравившегося участника.

Отбор продолжится до 1 октября. Завершится фестиваль большим концертом в День народного единства, 4 ноября, с участием победителей конкурса, а также известных исполнителей классической и фольклорной музыки.



