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В Рахманиновском зале пройдет сольный концерт для маримбы

News_detailed_picture© Prinzersdorf

7 июня в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт-презентация альбома Петра Главатских «Ненайденный звук» с произведениями российских композиторов, написанными для маримбы.

Альбом выходит на российском лейбле Fancymusic.

«В названии альбома "Ненайденный звук" нет никакой грусти: поиск звука-абсолюта, соединяющего внешний мир и безначальное сущее — идея, волновавшая как европейских музыкальных алхимиков, так и мудрецов Востока. — говорит Петр Главатских. — Это поиск, который сам по себе и есть результат. Вместе с замечательными композиторами, раскрывшими богатство звуковой палитры маримбы, мы ищем этот звук в разных стилях: здесь и романтический минимализм, и инструментальный театр, и низкий поклон в сторону традиционной индийской раги, и воображаемый фольклор. Надеюсь, что наши музыкальные приключения только начинаются».

В концерте также примут участие Алиса Тeн, Павел Новиков (Правин), Павел Карманов, Александр Маноцков, Марина Катаржнова и Ольга Ивушейкова.

Программа:

  • Александр Маноцков — «Симпозиум» для маримбы и семи исполнителей;
  • Вячеслав Гайворонский — «Сольфеджио по-тибетски» для голоса, маримбы и барабана удо;
  • Григорий Смирнов — «Зеркала пустоты» для маримбы и электроники;
  • Александр Маноцков — «Темпора» для маримбы, табла и тампуры;
  • Павел Карманов — «Душа моя» на стихи Елены Фанайловой для голоса, ансамбля ударных инструментов и солистов.

Петр Главатских — выпускник Московской консерватории и Высшей школы музыки (Штутгарт). Лауреат международных конкурсов, лауреат национальной премии «Золотая маска».

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