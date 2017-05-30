В Рахманиновском зале пройдет сольный концерт для маримбы© Prinzersdorf
7 июня в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится концерт-презентация альбома Петра Главатских «Ненайденный звук» с произведениями российских композиторов, написанными для маримбы.
Альбом выходит на российском лейбле Fancymusic.
«В названии альбома "Ненайденный звук" нет никакой грусти: поиск звука-абсолюта, соединяющего внешний мир и безначальное сущее — идея, волновавшая как европейских музыкальных алхимиков, так и мудрецов Востока. — говорит Петр Главатских. — Это поиск, который сам по себе и есть результат. Вместе с замечательными композиторами, раскрывшими богатство звуковой палитры маримбы, мы ищем этот звук в разных стилях: здесь и романтический минимализм, и инструментальный театр, и низкий поклон в сторону традиционной индийской раги, и воображаемый фольклор. Надеюсь, что наши музыкальные приключения только начинаются».
В концерте также примут участие Алиса Тeн, Павел Новиков (Правин), Павел Карманов, Александр Маноцков, Марина Катаржнова и Ольга Ивушейкова.
Программа:
- Александр Маноцков — «Симпозиум» для маримбы и семи исполнителей;
- Вячеслав Гайворонский — «Сольфеджио по-тибетски» для голоса, маримбы и барабана удо;
- Григорий Смирнов — «Зеркала пустоты» для маримбы и электроники;
- Александр Маноцков — «Темпора» для маримбы, табла и тампуры;
- Павел Карманов — «Душа моя» на стихи Елены Фанайловой для голоса, ансамбля ударных инструментов и солистов.
Петр Главатских — выпускник Московской консерватории и Высшей школы музыки (Штутгарт). Лауреат международных конкурсов, лауреат национальной премии «Золотая маска».
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