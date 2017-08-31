Спектакль Ромео Кастеллуччи откроет Дягилевский фестиваль – 2018© Opéra de Lyon
В 2018 году на открытии Дягилевского фестиваля состоится премьера оратории Онеггера «Жанна д'Арк на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи с участием Одри Бонне.
Как сообщает пресс-служба фестиваля, спектакль будет создан в сотрудничестве с Лионской оперой, а впоследствии войдет в репертуар Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.
XII Международный фестиваль имени Сергея Дягилева пройдет в Перми с 14 по 24 июня 2018 года.
Среди других предварительно объявленных событий его программы хореографическая постановка Алена Плателя «Nicht Shlafen», мировая премьера которой состоялась на Рурской триеннале в 2016 году, и спектакль «Иглы и опиум» основателя театральной компании Ex Machina Робера Лепажа.
В концертной программе заявлено участие бельгийских ансамблей B'Rock и Graindelavoix, на стадии обсуждения совместное выступление солистов оркестра MusicAeterna и зарубежной рок-группы, а также концерт немецкого баритона Кристиана Герхаера.
Кроме того, в программу, возможно, будут включены повторные показы новых хореографических постановок, которые должны появиться на сцене Пермского театра оперы и балета до начала фестиваля, в том числе «Опера» Леонида Десятникова в постановке Алексея Ратманского и «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова в постановке Алексея Мирошниченко.
На закрытии Дягилевского фестиваля – 2018 прозвучат произведения Малера: Фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит Четвертую симфонию и песни из цикла «Волшебный рог мальчика».
новости
Вчера
18:19МХТ поддержал Кирилла Серебренникова
17:12В Петербурге закрывается пространство «Тайга»
16:33Открывается онлайн-синематека документального кино artdoc.media
15:42Объявлена программа фестиваля Beat Weekend
14:28Объявлен новый конкурс проекта «Взлет» по направлению «Графический дизайн»
13:53В студию Алексея Учителя бросили бутылки с зажигательной смесью
13:07Начинаются московские показы Канского видеофестиваля
11:47«Гараж» показывает документальную кинопрограмму «Между личным и политическим»
11:01Улица Эльдара Рязанова появится в МосквеВсе новости