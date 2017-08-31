Спектакль Ромео Кастеллуччи откроет Дягилевский фестиваль – 2018

В 2018 году на открытии Дягилевского фестиваля состоится премьера оратории Онеггера «Жанна д'Арк на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи с участием Одри Бонне.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, спектакль будет создан в сотрудничестве с Лионской оперой, а впоследствии войдет в репертуар Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.

XII Международный фестиваль имени Сергея Дягилева пройдет в Перми с 14 по 24 июня 2018 года.

Среди других предварительно объявленных событий его программы хореографическая постановка Алена Плателя «Nicht Shlafen», мировая премьера которой состоялась на Рурской триеннале в 2016 году, и спектакль «Иглы и опиум» основателя театральной компании Ex Machina Робера Лепажа.

В концертной программе заявлено участие бельгийских ансамблей B'Rock и Graindelavoix, на стадии обсуждения совместное выступление солистов оркестра MusicAeterna и зарубежной рок-группы, а также концерт немецкого баритона Кристиана Герхаера.

Кроме того, в программу, возможно, будут включены повторные показы новых хореографических постановок, которые должны появиться на сцене Пермского театра оперы и балета до начала фестиваля, в том числе «Опера» Леонида Десятникова в постановке Алексея Ратманского и «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова в постановке Алексея Мирошниченко.

На закрытии Дягилевского фестиваля – 2018 прозвучат произведения Малера: Фестивальный оркестр под управлением Теодора Курентзиса исполнит Четвертую симфонию и песни из цикла «Волшебный рог мальчика».



