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Гран-при фестиваля «Интермузей» получил «Петергоф»

News_detailed_picture© Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Государственный музей-заповедник «Петергоф» стал обладателем Гран-при XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей», который проходил в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Об этом объявил 29 мая на церемонии награждения победителей первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов, передает ТАСС.

В финал конкурса вышли два проекта ГМЗ «Петергоф» — «Петергофские дачники» (номинация «Лучший научно-исследовательский музейный проект») и «Ораниенбаум сквозь века» (номинация «Лучший проект в сфере информационных технологий»).

Победили в этих номинациях проект «Современные технологии в сохранении монументальной живописи Великого Новгорода» Новгородского государственного объединенного музея-заповедника и интерактивная выставка «Звук и... Вселенная. Человек. Игра» Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки.

Государственный Эрмитаж награжден в номинации «Лучший проект в сфере музейного образования» за культурно-просветительский проект «Интермедия: Круги по воде», подготовленный Молодежным центром Эрмитажа к выставке Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты». Приз в номинации «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие» присужден Музею истории Екатеринбурга за проект «Уралмаш: производство будущего».

В этом году 265 музеев прислали на конкурс около 400 заявок, в финал было отобрано 20 из них. Победители во всех номинациях получают по 400 тысяч рублей, обладатель Гран-при — 700 тысяч рублей.

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