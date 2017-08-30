«Геликон-опера» представит оперу Маноцкова в постановке Серебренникова

1 июня в московском театре «Геликон-опера» состоится премьера оперы Александра Маноцкова «Чаадский» по пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума» в постановке Кирилла Серебренникова.

Автор идеи создания оперы — художник и продюсер Павел Каплевич, музыкальный руководитель постановки — дирижер Феликс Коробов, художник-постановщик — Алексей Трегубов.

Со 2 по 4 июня на сцене зала «Стравинский» пройдут еще три премьерных представления спектакля.

«При создании оперы "Чаадский" Александр Маноцков использовал темы грибоедовских вальсов ми-минор и ля-бемоль мажор, которые вплетены в музыкальную ткань оперы на протяжении всего действия. — сообщает сайт «Геликон-оперы». — Своей призрачной иллюзорностью счастья и хрустальной грустью они пронизывают все действие оперы, создавая ощущение контрастности и многомерности происходящего на сцене».

«Мой Чаадский — синтезированный персонаж. — объясняет композитор. — В комедии Грибоедова не только он сам был прототипом своего героя — автор имел в виду и Петра Яковлевича Чаадаева, и этот анекдот, что человека сочли сумасшедшим, взят из жизни: Чаадаева объявили сумасшедшим, когда он написал свои "Философические письма"».

«Всегда приятно начинать что-то новое, а этот проект — совершенно новый по всем составляющим. — говорит Кирилл Серебренников. — Это редкий случай оперы, написанной нашим современником. Мне кажется, это очень важное человеческое и гражданское высказывание о том, что сейчас происходит в России, в Москве, что происходит с человеком определенных взглядов, определенного направления мысли, сознания, это слепок наших сегодняшних настроений, чувств, сомнений».



