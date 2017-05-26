Шесть российских пианистов участвуют в конкурсе Клиберна

Шесть российских пианистов участвуют в конкурсе КлибернаЮрий Фаворин выбирает рояль для предварительных туров. Форт-Уорт, 22 мая 2017 года© Ralph Lauer / Van Cliburn International Piano Competition
В предварительных турах 15-го Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна, которые 25 мая начались в Форт-Уорте (Техас, США), Россию представляют 6 из 30 конкурсантов.
Это Сергей Белявский (23 года), Николай Хозяинов (24), Илья Максимов (30), Юрий Фаворин (30), Георгий Чаидзе (29) и Илья Шмуклер (22), передает агентство Turne. Также в конкурсе принимают участие 5 представителей Южной Кореи, 4 — США, 3 — Канады, 2 — Италии, по одному — Австрии, Великобритании, Германии, Гонконга, Китая, Польши, Румынии, Тайваня, Хорватии, Японии.
Всего на участие в конкурсе было подано 290 заявок, 141 пианист выступил перед жюри на зимних прослушиваниях в Лондоне, Ганновере, Будапеште, Москве, Сеуле, Нью-Йорке и Форт-Уорте. Окончательный список конкурсантов был сформирован в марте.
В жюри конкурса под председательством Леонарда Слаткина (США) вошли Марк-Андре Амлен (Канада), Иосиф Калихштейн (Израиль-США), Мари Кодама (Япония), Арналду Коэн (Бразилия), Энн-Мэри Макдермотт (США), Александр Торадзе (Грузия-США) и Кристофер Элтон (Великобритания).
В полуфинале и финале пианистам будут аккомпанировать Струнный квартет Брентано и Симфонический оркестр Форт-Уорта. Дирижировать будут Николас Макгеган (в полуфинале) и Леонард Слаткин (в финале).
Порядок выступлений в предварительном туре определила жеребьевка, которую провел победитель предыдущего, 14-го конкурса Вадим Холоденко.
Конкурс продлится до 10 июня. Прямую трансляцию конкурсных прослушиваний ведет канал medici.tv.
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