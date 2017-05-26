В Тобольске открылся фестиваль театров малых городов России

В Тобольске открылся фестиваль театров малых городов РоссииСцена из спектакля «Ревизор» Русского драматического театра «Мастеровые» (Набережные Челны)© Фестиваль театров малых городов России
Сегодня, 26 мая, в Тобольском кремле и на сцене Тобольского государственного драматического театра имени П.П. Ершова состоялась церемония открытия XV Фестиваля театров малых городов России.
«Фестиваль театров малых городов России — один из самых важных проектов Государственного Театра наций, и я очень рад, что в этом году мы проводим фестиваль при поддержке нашего партнера, компании СИБУР в Тобольске, городе с очень богатой историей и насыщенной культурной жизнью. — сказал художественный руководитель фестиваля и Театра наций Евгений Миронов. — Участие в фестивале позволяет коллективам театров малых городов развивать свои профессиональные навыки, делиться с коллегами опытом и творческими идеями и, разумеется, добиваться новых результатов. Не сомневаюсь, что ХV Фестиваль театров малых городов России пройдет с большим успехом, а мы искренне желаем удачи всем театрам-участникам».
Фестиваль продлится до 1 июня. На нем выступят 15 театральных коллективов из Красноярского, Пермского, Краснодарского края, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа, республик Удмуртия и Татарстан.
Жюри из ведущих театральных деятелей и критиков России определит спектакль-победитель, который по традиции будет представлять фестиваль в Москве, на сцене Театра наций.
Возглавляет жюри Авангард Леонтьев. Во внеконкурсной программе пройдет показ его спектакля «Наше всё...» из цикла вечеров, посвященных шедеврам русской литературы. Другой гостевой спектакль — «Безымянная звезда» Театра под руководством О.П. Табакова — был представлен на сцене Тобольского драматического театра вне конкурса за день до официального открытия фестиваля.
Помимо конкурсной и внеконкурсной программ на фестивале предусмотрена обширная профессионально-образовательная программа, включающая семинары, мастер-классы, тренинги и индивидуальные консультации, специальная программа документального кино, встречи с известными деятелями культуры, читки пьес с участием актеров и режиссеров, а также экскурсионная программа.
Расписание XV Фестиваля театров малых городов России опубликовано на сайте Театра наций.
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