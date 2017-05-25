Объявлены планы Большого театра на новый сезон

Сегодня, 25 мая, генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что планы на новый, 242-й сезон уже определены. Среди предстоящих премьер оперные постановки Кэти Митчелл и Римаса Туминаса и балетные спектакли Джона Ноймайера, Иржи Килиана и Алексея Ратманского.

24 сентября на Новой сцене будут представлены две оперные премьеры: «Карнавал животных» Сен-Санса и «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» Бриттена в постановке Алексея Франдетти, рассказал Владимир Урин ТАСС.

13 октября на Исторической сцене музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев будет дирижировать концертным исполнением «Псковитянки» Римского-Корсакова.

На 18 октября на Новой сцене назначена премьера оперы Генделя «Альцины» в постановке Кэти Митчелл. Спектакль станет совместным проектом с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе, дирижер-постановщик — Андреа Маркон.

Премьера «Пиковой дамы» Чайковского в постановке Римаса Туминаса состоится 15 февраля на Исторической сцене. Там же 20 апреля будет впервые показана новая постановка оперы Верди «Бал-маскарад» (режиссер и сценограф — Давиде Ливерморе, дирижер — Джакомо Сагрипанти).

Последней оперной премьерой сезона станет «Богема» Пуччини (режиссер-постановщик — Жан Ромэн Весперини, дирижер — Даниэле Рустиони). Спектакль будет представлен 24 июля 2018 года на Новой сцене.

Весь будущий сезон для балетной труппы Большого театра пройдет под знаком 200-летия Мариуса Петипа.

2 ноября на Новой сцене будет представлен спектакль хореографа Иржи Килиана «Забытая земля», другая премьера 242-го сезона — «Коппелия» Делиба (хореография Петипа в новой редакции Сергея Вихарева) — состоится на Новой сцене 14 декабря.

31 мая и 1 июня 2018 года на Исторической сцене пройдут гала-концерты с участием звезд мирового балета, приуроченные к юбилею Петипа. 6, 7 и 8 июля на Новой сцене, пройдут вечера балета «Великий Петипа», которые поставят Юрий Бурлака, Сергей Вихарев и Алексей Ратманский, который также поставит «Ромео и Джульетту» Прокофьева (премьера — 22 ноября на Новой сцене).

23 марта на Исторической сцене состоится премьера балета «Анна Каренина» Джона Ноймайера на музыку Чайковского и Шнитке.

Помимо премьер сцены Большого театра в новом сезоне будут предоставлены для гастрольных выступлений коллективам из других российских городов и зарубежных стран. Сам Большой театр также совершит ряд гастрольных поездок, в частности, в Новосибирск, Пекин и Сеул.

Кроме того, театр отметит юбилейные даты — столетие Октябрьской революции и столетие со дня рождения Юрия Любимова.



