InLiberty запускает мультимедийный исторический проект

© Семь дат / Facebook

Сегодня, 25 мая, просветительский проект InLiberty при поддержке Фонда Михаила Прохорова запускает «Семь дат» – мультимедийный проект о датах российской истории XIX и XX веков, которые могут стать новыми объединяющими праздниками.

Ядро проекта — сайт 7.inliberty.ru — состоит из компактных рассказов о каждой дате, включая комментарии историков, свидетельства очевидцев, документы, фотографии и инфографику.

Первой памятной датой станет 25 мая — день начала I съезда народных депутатов СССР. В течение шести следующих дней на сайте будет появляться рассказ о следующей дате. Всего их будет семь:

25 мая 1989 года — начало I съезда народных депутатов СССР;

26 мая 1953 года — начало Норильского восстания;

21 августа 1991 года — победа над путчем ГКЧП;

17 октября 1905 года — опубликован Манифест об усовершенствовании государственного порядка;

29 января 1992 года — вышел указ «О свободе торговли»;

19 февраля 1861 года — отмена крепостного права;

25 августа 1968 года — демонстрация восьми диссидентов на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию.

Рассказывая о семи датах на сайте, проект предполагает не только описать значимость этих событий, но и превратить их в неформальные общественные праздники. InLiberty организует образовательную программу и кампанию в соцсетях. В новые праздничные дни запланированы спецэфиры на телеканале «Дождь», конкурсы работ студентов МАРШ и многое другое.

В целях проекта — сделать праздники по-настоящему народными, поэтому InLiberty готов поддерживать любые праздничные инициативы партнеров, друзей и читателей.

Авторы проекта о проекте:

«Исторический праздник — это один из способов, которым общество думает и рассказывает о себе, а значит, сам выбор исторической даты для праздника должен принадлежать обществу. Какой рассказ о себе нам нужен сегодня и какие исторические даты мы хотели бы праздновать сами? Почему мы считаем важными одни исторические события и не помним о других?

Сегодня мы вынуждены выбирать между двумя версиями своей истории. С одной стороны, это история государственного величия — история побед над внешними и внутренними врагами, расширения территории и преодоления смуты. С другой, история государственного насилия — история репрессий и их жертв, бесправия и подавления личности.

Но у России есть и другая история. Российское общество добилось отмены крепостного права и введения народного представительства, оно завоевывало гражданские и экономические свободы, сопротивлялось тоталитаризму и победило коммунистическую диктатуру. Проект InLiberty «Семь дат» рассказывает о семи событиях недавнего российского прошлого, если не забытых, то нуждающихся в новой оценке. Это события, о которых мы должны помнить, чтобы двигаться вперед».



