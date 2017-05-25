Телеканал 24_DOC прекратит вещание в июле

С 1 июля на частоте телеканала мировой документалистики 24_DOC компания «Цифровое телевидение» (ВГТРК/«Ростелеком») запустит новый канал о медицине «Доктор».

Об этом сообщает сайт «Кабельщик» со ссылкой на пресс-службу «Цифрового телевидения».

На канале «Доктор» будут выходить циклы документальных фильмов и специальных репортажей, интервью с лидерами медицинской отрасли, ток-шоу и дискуссии. Производство основной части контента будет поручено «Телеканалу 360°».

Канал 24_DOC запустила в 2005 году компания «АртМедиа Групп». Он распространялся в основном в пакетах спутникового оператора «НТВ-Плюс» и показывал документальное кино о России.

В 2011 году медиахолдинг «НКС Медиа» перезапустил 24_DOC как российский телеканал актуальной мировой документалистики. Креативным продюсером канала стала Вера Кричевская, ранее работавшая главным редактором и креативным продюсером телеканала «Дождь».

На канале появились шесть постоянных тематических рубрик: «Россия Doc» (авторское и фестивальное кино российских документалистов), «Арт Doc» (современное искусство, видео-арт и фотография), «Эко Doc» (экология жизни, медицина, экостроительство), «Ино Doc» (иностранные документалисты о России), «Люди Doc» (человеческие истории и портреты), «Полит Doc» (самые острые политические и экономические события в мире).

Второй перезапуск 24_DOC состоялся в начале 2015 года после объединения активов ВГТРК и «Ростелекома». Основу эфира составил документальный контент производства крупных иностранных компаний, таких как BBC, PBS, Arte и Sony Pictures.

На своем сайте 24_DOC позиционируется как «круглосуточный телеканал лучшего мирового документального кино», в эфире которого представлены «фильмы-лауреаты премии "Оскар" и призеры главных кинофестивалей планеты, захватывающие сериалы и самые громкие телевизионные проекты современности, уникальные биографии и фильмы-сенсации».



