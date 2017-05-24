Даниил Трифонов впервые исполнит в Петербурге свой фортепианный концерт© Roger Mastroianni
26 мая в Мариинском-2 на открытии XXV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» состоится российская премьера Концерта для фортепиано с оркестром ми-бемоль минор Даниила Трифонова в авторском исполнении.
Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, победитель XIV Международного конкурса имени П.И. Чайковского выступит в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
В день открытия фестиваля в Концертном зале Мариинского театра состоится концертное исполнение русской хоровой оперы «Боярыня Морозова» Родиона Щедрина. В главных партиях: Екатерина Сергеева (Боярыня Морозова), Виолетта Лукьяненко (Княгиня Урусова), Станислав Леонтьев (Протопоп Аввакум), Юрий Власов (Царь Алексей Михайлович). Дирижер — Андрей Петренко.
На сцене Мариинского театра будет представлен балет Бориса Асафьева в постановке Ростислава Захарова «Бахчисарайский фонтан» при участии Анастасии Колеговой (Мария), Александра Сергеева (Вацлав), Данилы Корсунцева (Гирей), Дарьи Павленко (Зарема). Показы этого балета также состоятся 27 и 28 мая.
Даниил Трифонов выступит на фестивале и с сольной программой: 27 мая в Концертном зале Мариинского театра в его исполнении прозвучат произведения Шостаковича, Стравинского и Шумана.
3 июня состоится концерт наставника Даниила Трифонова Сергея Бабаяна, на котором он исполнит произведения Моцарта. В концерте примет участие Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Кристиана Кнаппа.
Фестиваль «Звезды белых ночей» в этом году продлится до 23 июля, в его программе более 190 спектаклей и концертов с участием звезд мировой сцены. Полностью расписание фестиваля приводится на сайте Мариинского театра.
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