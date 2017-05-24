Ричард Докинз приедет на Geek Picnic в Петербург© Richard Dawkins Foundation
Хедлайнером петербургского фестиваля Geek Picnic, который состоится 24-25 июня в Пулковском парке, станет британский биолог и популяризатор науки Ричард Докинз.
В Москве Geek Picnic пройдет 17–18 июня в Коломенском, хедлайнер фестиваля — Лоуренс Краусc, американский физик, специалист в области астрофизики и космологии.
Также на фестиваль, тема которого в этом году «Игры разума», приглашены Александр Панчин, Петр Левич, Илья Захаров, Даниэль Ламан, Василий Ключарев и другие ученые.
Помимо лекционной программы организаторы обещают в Коломенском зоны киберспорта, инди- и аркадных игр, косплея, комиксов, зрелищные научные шоу, косплей-оперу и тематический фудкорт.
В Пулковском парке гостей Geek Picnic будут ждать гигантские роботы и электронная девушка-промоутер, зона рекордов Гиннеса, зона искусства, полеты на на воздушных шарах, катание на электроскейтбордах и многое другое.
Программа московского фестиваля опубликована здесь, петербургского — здесь.
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