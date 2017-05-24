Философский клуб «Винзавода» посвятит новый сезон космологии

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29 мая дискуссией на тему «Космология сегодня: наука, мировоззрение или идеология?» в Центре современного искусства «Винзавода» откроется новый цикл Философского клуба – «Новые космологии».

«Новый цикл Философского клуба станет местом встречи гуманитарных и естественных наук, где ученые, философы и художники предложат свои взгляды на глобальную современность, планетарные силы и космологическое устройство Вселенной», — сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод».

На первой дискуссии цикла будет рассматриваться понятие космологии с различных исследовательских позиций.

Участники дискуссии «Космология сегодня: наука, мировоззрение или идеология?»:

Елена Брызгалина — кандидат философских наук, заведующий кафедры философии образования МГУ, известный специалист в философии образования и науки, автор более 80 научных работ, автор учебника по курсу «Концепции современного естествознания»;

— кандидат философских наук, заведующий кафедры философии образования МГУ, известный специалист в философии образования и науки, автор более 80 научных работ, автор учебника по курсу «Концепции современного естествознания»; Владимир Буданов — кандидат физико-математических, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН, профессор философского факультета МГУ;

— кандидат физико-математических, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем научно-технического развития Института философии РАН, профессор философского факультета МГУ; Максим Кронгауз — доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра социолингвистики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, заведующий научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик ВШЭ.

Встреча организована совместно с кандидатом философских наук, научным сотрудником института философии РАН Александрой Московской.

Начало в 19:30, вход свободный, регистрация — здесь



