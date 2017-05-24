Погиб режиссер Максим Шавкин

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23 мая в Петербурге утонул режиссер, выпускник Московской школы нового кино Максим Шавкин, автор лучшего короткометражного фильма 36-го Московского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает журнал «Сеанс».

Максим Шавкин родился в 1987 году в Москве, учился в авиационном институте, параллельно с учебой и по окончанию вуза изучал кино, снимал короткометражные фильмы, много снимал по работе в фонде поддержки образования.

В 2012 году получил диплом фестиваля молодых режиссеров «Арткино» за среднеметражный фильм «Только сами», в том же году поступил в Московскую школу нового кино, в мастерскую Дмитрия Мамулии.

Автор фильмов «Тишина» и «14 шагов», который был показан в программе «Синефондасьон» Каннского фестиваля и победил в короткометражном конкурсе 36-го ММКФ.









Объявлен сбор средств на организацию прощания с Максимом Шавкиным.



