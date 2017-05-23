Начинается Чеховский фестиваль

Сцена из спектакля «Волшебная флейта» © Komische Oper Berlin

C 24 мая по 20 июля в Москве пройдет XIII Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, среди участников которого Питер Брук, Робер Лепаж, Филипп Жанти, Деклан Доннеллан и Анатолий Васильев.

Как сообщил на пресс-конференции в Москве генеральный директор фестиваля Валерий Шадрин, на фестивале покажут 22 спектакля разных жанров из Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Канады, Кубы, Киргизии, Нидерландов, России, США, Тайваня, Франции, Южной Кореи и Эстонии, передает ТАСС.

Откроет Чеховский фестиваль 24 мая на Новой сцене Большого театра опера Моцарта «Волшебная флейта» берлинской Комише-опер. Авторы идеи и постановщики спектакля — художественный руководитель Комише-опер Барри Коски, режиссер Сьюзан Андрейд и художник Пол Бэррит.

Парижский театр Комеди Франсез покажет драму Виктора Гюго «Лукреция Борджиа» в постановке Дени Подалидеса и сценографии Эрика Рюфа, другая парижская труппа, Театр де ля Виль, спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» Луиджи Пиранделло в режиссуре Эмманюэля Демарси-Мота, театр Буфф дю Нор привезет спектакль «Поле битвы» в постановке Питера Брука и Мари-Элен Этьен.

«Свои новые спектакли покажут хорошо знакомые нам и любимые нашим зрителем выдающийся французский кукольник Филипп Жанти и замечательный клоун, акробат и мим, внук великого Чарли Чаплина, — Джеймс Тьере», — отметил Шадрин.

«Впервые нашим гостем станет нидерландский режиссер Иво ван Хове. — сообщил он. — За творчеством этого мастера давно и пристально следят поклонники театра всего мира. Зрители нашего фестиваля увидят его спектакль "Тайная сила" по одноименному роману Луи Куперуса».

В числе участников фестиваля Шадрин также назвал британского режиссера Деклана Доннеллана — в Москве будет показан спектакль «Зимняя сказка» Шекспира в его постановке — и канадского режиссера Робера Лепажа, который сыграет моноспектакль «887». Кроме того, в программу Чеховского фестиваля впервые включен спектакль кубинской труппы.

На закрытии фестиваля 19 и 20 июля состоится мировая премьера спектакля по повести Хемингуэя «Старик и море» в постановке Анатолия Васильева. Спектакль посвящен столетию со дня рождения Юрия Любимова (1917–2014).

Полная программа XIII Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова приводится на его сайте. Помимо Москвы в рамках региональной программы спектакли фестиваля будут представлены в Воронеже и Екатеринбурге.



