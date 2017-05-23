Владимир Мартынов вышел из Русского художественного союза

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Композитор Владимир Мартынов распространил открытое письмо Эдуарду Боякову, одному из основателей Русского художественного союза (РХС), в котором заявил об отказе участвовать в этой организации.

О создании РХС Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин рассказали на прошлой неделе на встрече с министром культуры Владимиром Мединским. Целью организации была объявлена защита интересов России и традиционных ценностей во всех сферах культуры.

Мединский «поддержал создание союза, отметив, что ведомство в рамках своих полномочий готово оказать содействие организации». По словам Прилепина, в РХС вступило более сорока человек, в том числе певец Александр Скляр, актеры Сергей Пускепалис и Андрей Мерзликин и композитор Владимир Мартынов.

Вскоре в интернете появилось видеообращение под названием «Манифест Русского художественного союза», в записи которого принял участие Мартынов.

Его письмо Боякову вечером 22 мая опубликовал в фейсбуке музыкальный критик, композитор и куратор Петр Поспелов.

«Окончательный текст манифеста РХС для меня абсолютно неприемлем», — пишет Мартынов. Он называет манифест «асболютной демагогией».

«Еще больше меня смущает то, что РХС идет на контакты с министром культуры и со Святейшим Патриархом. — продолжает композитор. — Я уважаю власть, но не хочу иметь с ней никаких контактов, даже опосредованных РХС. Я хочу быть частным лицом во всем и всегда. И еще я привык подписываться только под тем, что написано и сказано мной самим. Я никогда не подписывался ни под написанным под диктовку, ни под прочитанным по бумажке и никогда не буду этого делать. Я сам могу написать и сказать все то, что я могу написать и сказать».

«Сохраняя к тебе самые дружеские чувства, я вместе с тем отвергаю возможность своей причастности к РХС», — резюмирует Мартынов.



