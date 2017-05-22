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Проект OneBeat Russia объединит российских и американских музыкантов

News_detailed_pictureАлександр Архинчеев© OneBeat

В инюне в Суздале, Свияжске, Казани и Москве проект OneBeat Russia представит совместный перформанс социально активных музыкантов из России и США, которые пишут и исполняют оригинальную музыку.

По случаю столетнего юбилея мимодрамы Стравинского «История солдата» участники проекта вместе с драматургом Кариной Бесолти и композитором Мариной Собяниной полностью переосмыслят это произведение, вдохновляясь мифами и народными сказками.

Участники OneBeat Russia:

  • экспериментальный импровизатор Александр Сереченко;
  • исполнительница фольклорных песен, участница этно-группы «ВеданЪ КолодЪ» Дарьяна Антипова;
  • продюсер-экспериментатор и барабанщица Диана Бурко;
  • мультиинструменталист Александр Архинчеев;
  • исполнитель традиционной бурятской музыки, балалаечник и дирижер Андрей Долгов;
  • скрипачка-импровизатор Марина Вишнякова;
  • саксофонист, вокалист и аккордеонист Аврора Нейланд (США);
  • перкуссионист Эдуардо Валенсия (США);
  • МС и продюсер Акил Чарльтон (США).

Также в проекте примет участие труппа Poema Theatre, выступающая в стиле современного японского танца буто, под руководством хореографа Владимира Ермаченкова.

Проект OneBeat Russia продлится три недели, он начнется в Суздале (5–10 июня), затем отправится на остров Свияжск и в Казань (11–18 июня), а закончится в Москве (19–26 июня).

В каждом городе артисты будут сочинять музыку, проводить воркшопы, а затем отправятся в экспедицию по сбору музыкального фольклора с местными музыкантами. Также группа OneBeat Russia выступит в центре Суздаля, Казани (в галерее «Смена», в баре «Соль» и в творческой лаборатории «Угол»), и в московском баре Powerhouse (24 июня).

Завершится программа исполнением «Истории солдата» в выставочном пространстве «ГРАУНД Ходынка» (25 июня).

Проект OneBeat был основан шесть лет назад нью-йоркской музыкальной организацией Bang on a Can's Found Sound Nation c целью создания оригинальной музыки как новой эффективной формы культурной дипломатии. OneBeat Russia станет второй международной программой проекта OneBeat, которая началась в прошлом году в Стамбуле.

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