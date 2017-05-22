Борис Березовский выступит на фестивале в Третьяковке

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Пианист Борис Березовский примет участие во Втором Международном фестивале камерной музыки Vivarte, который пройдет с 28 мая по 4 июня в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ).

Также среди участников фестиваля виолончелист Борис Андрианов, флейтист Массимо Мерчелли, скрипачи Сергей Догадин и Клара-Джуми Кан, альтисты Юлиан Рахлин и Максим Рысанов, гобоист Алексей Огринчук и ансамбль La Voce Strumentale под руководством дирижера и скрипача Дмитрия Синьковского.

В расписании Vivarte 2017 шесть вечеров камерной музыки зале Врубеля (Ларушинский переулок. д. 10).

«Каждую концертную программу будет сопровождать выставка одной картины из запасников Третьяковской галереи с комментарием к ней ведущих научных сотрудников музея. — сообщает сайт ГТГ. — В каждом вечере фестиваля будет загадка: названия картин и имена их авторов до начала концерта не разглашаются. Выбранные для фестиваля художественные произведения объединяет то, что все они подарены галерее в разные годы коллекционерами, меценатами или наследниками художников».

Основу программы составят произведения Моцарта, Шуберта, Шумана, Равеля, Брамса, Рахманинова, Бриттена, Шостаковича и других композиторов XVIII–XX веков, один фестивальный вечер впервые будет посвящен музыке барокко.

Кроме того, на Vivarte 2017 состоятся премьеры Концерта для альта и струнного оркестра Петериса Васкса, написанный для Максима Рысанова (29 мая) и квартета «Belle Époque» Сергея Ахунова, написанный по заказу фестиваля Vivarte (30 мая).

В день закрытия фестиваля артисты выступят во дворе ГТГ в Лаврушинском переулке и в парке «Музеон», а вечером сыграют «джем» с джазменами Михаилом и Андреем Ивановыми, Леонидом и Николей Винцкевичами.



