В КЦ «Покровские ворота» состоится презентация книги «Небо на дне»

29 мая в Культурном центре «Покровские ворота» в Москве издательство «Никея» проведет презентацию новой книги диакона Кирилла Марковского «Небо на дне».

«В ней собраны письма, стихи и рисунки людей, совершивших особо тяжкие преступления и приговоренных к пожизненному заключению в колониях особого режима. Таких колоний в России всего пять и находятся они на краю земли. Диакон Кирилл Марковский лично посещал этих людей, общался с ними, вел переписку. Результатом общения стала книга, дополненная пронзительными текстами самого составителя, его размышлениями о силе человеческого покаяния и Божиего милосердия», —говорится в аннотации на сайте издательства «Никея».

«Все собранные в "Небе на дне" материалы уникальны, вместе с авторскими текстами-размышлениями они — результат пятнадцатилетних встреч, общения и переписки диакона Кирилла Марковского с приговоренными к забвению».

Кирилл Марковский (р. 1973) окончил Московскую государственную геологоразведочную академию, кандидат технических наук. В 2004 году окончил Православный Свято-Тихоновский богословский институт, в том же году был рукоположен в священный сан диакона.

Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве (Москва). Руководитель приходской группы помощи заключенным. В 2017 году назначен помощником начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Автор книги «Епархия особого режима» (2014).

Участники презентации:

автор книги «Небо на дне» диакон Кирилл Марковский ;

; священник Александр Борисов , занимается церковным служением по помощи заключенным;

, занимается церковным служением по помощи заключенным; Ирина Васильева , режиссер фильма «Брат твой Каин»;

, режиссер фильма «Брат твой Каин»; Владимир Лучанинов, главный редактор издательства «Никея».

Адрес КЦ «Покровские ворота»: ул. Покровка, д. 27, стр. 1. Вход свободный.



