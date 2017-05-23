В КЦ «Покровские ворота» состоится презентация книги «Небо на дне»© «Никея»
29 мая в Культурном центре «Покровские ворота» в Москве издательство «Никея» проведет презентацию новой книги диакона Кирилла Марковского «Небо на дне».
«В ней собраны письма, стихи и рисунки людей, совершивших особо тяжкие преступления и приговоренных к пожизненному заключению в колониях особого режима. Таких колоний в России всего пять и находятся они на краю земли. Диакон Кирилл Марковский лично посещал этих людей, общался с ними, вел переписку. Результатом общения стала книга, дополненная пронзительными текстами самого составителя, его размышлениями о силе человеческого покаяния и Божиего милосердия», —говорится в аннотации на сайте издательства «Никея».
«Все собранные в "Небе на дне" материалы уникальны, вместе с авторскими текстами-размышлениями они — результат пятнадцатилетних встреч, общения и переписки диакона Кирилла Марковского с приговоренными к забвению».
Кирилл Марковский (р. 1973) окончил Московскую государственную геологоразведочную академию, кандидат технических наук. В 2004 году окончил Православный Свято-Тихоновский богословский институт, в том же году был рукоположен в священный сан диакона.
Клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве (Москва). Руководитель приходской группы помощи заключенным. В 2017 году назначен помощником начальника УФСИН России по Москве по организации работы с верующими. Автор книги «Епархия особого режима» (2014).
Участники презентации:
- автор книги «Небо на дне» диакон Кирилл Марковский;
- священник Александр Борисов, занимается церковным служением по помощи заключенным;
- Ирина Васильева, режиссер фильма «Брат твой Каин»;
- Владимир Лучанинов, главный редактор издательства «Никея».
Адрес КЦ «Покровские ворота»: ул. Покровка, д. 27, стр. 1. Вход свободный.
новости
12:41Проект «Старт» открывает сезон
11:36К Кириллу Серебренникову пришли с обыском
11:08В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль аудио-визуального искусства
10:10Владимир Мартынов вышел из Русского художественного союза
Вчера
18:50Проект OneBeat Russia объединит российских и американских музыкантов
17:35Борис Березовский выступит на фестивале в Третьяковке
16:23В КЦ «Покровские ворота» состоится презентация книги «Небо на дне»
15:51В свой день рождения ГМИИ сделает вход бесплатным
14:56«НЛО» и ЕУСПб проведут в Москве конференцию о понятии достоинстваВсе новости