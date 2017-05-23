Гослитмузей представит выставку о поэтической жизни 1990-х и 2000-х

Клуб «Поэзия». 1980-е годы © Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

С 30 мая по 11 сентября в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля пройдет выставка «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 1990–2000-х».

«Это было время, когда в Москве возникли и приобрели популярность совершенно новые, в советское время неведомые, неформальные литературные "институции" — поэтические кафе, интеллектуальные книжные магазины, частные издательства, а также многочисленные литературные сообщества. — говорится в сообщении на сайте музея. — Реалии этого двадцатилетия ныне канули в лету, подобно сказочной Атлантиде, о которой идет речь в "Диалогах" Платона. Это была мозаичная и сложно устроенная реальность, многие ее фрагменты окружают нас по сей день, однако они больше не складываются в целостную картину».

Кураторы выставки — Данил Файзов, Юрий Цветков и Наталья Реброва — поставили своей целью воссоздать карту поэтической Атлантиды 1990-х — 2000-х годов.

В экспозицию войдут фотографии, афиши, книги, периодические издания, персональные реликвии из частных коллекций и фондов Гослитмузея, а также видеозаписи поэтических вечеров с участием Андрея Вознесенского, Всеволода Некрасова, Генриха Сапгира, Игоря Холина и других поэтов. Специально для выставки записаны интервью ключевых фигур культурного процесса 1990-х и 2000-х, таких как Андрей Бильжо, Дмитрий Борисов, Дмитрий Ицкович, Дмитрий Кузьмин, Николай Охотин, Ирина Паперная, Елена Пахомова, Игорь Сид.

В программе выставки поэтические чтения, кураторские экскурсии, круглые столы, дискуссии и мастер-классы.

К участию в литературном вечере, который состоится на вернисаже, приглашены Михаил Айзенберг, Алексей Алехин, Николай Байтов, Андрей Бильжо, Евгений Бунимович, Дмитрий Воденников, Мария Галина, Данила Давыдов, Света Литвак, Ирина Прохорова, Андрей Родионов, Лев Рубинштейн, Аркадий Штыпель и многие другие.



