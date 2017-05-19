Завершилась реставрация Дома-музея Марины Цветаевой в Москве

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке в Москве открылся после реставрации.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, ремонт был приурочен к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 25-летию музея.

«Более ста мероприятий запланировано в рамках этого памятного года», — рассказал руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«После реставрации нам удалось открыть еще четыре помещения, что потребовало серьезного проектирования. — добавил он. — Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны».

По словам директора Дома-музея Марины Цветаевой Елены Жук, обновлены все помещения музея, уточнены контуры мемориального пространства.

«Впервые мы ввели в состав экспозиции комнату, которая раньше была закрыта для посетителей, так называемую гостевую. Эта комната использовалась при Цветаевой в разное время по-разному. Но преимущественно она ее либо сдавала, либо предлагала остановиться своим гостям, среди которых была и ее сестра Анастасия Цветаева», — отметила Елена Жук.

Дом-музей Марины Цветаевой открылся в 1992 года в доме, где в 1914–1922 годах она жила со своей семьей. Сейчас в фондах музея хранится около 50 тысяч документов, книг, периодических изданий, предметов быта, произведений живописи, графики, скульптуры, аудио- и видеоматериалов.



