В ГМИИ пройдет выставка Тициана, Тинторетто и Веронезе

Паоло Веронезе. Снятие с креста. Ок. 1547 © Museo di Castelvecchio

9 июня в Государственном музее изоразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) откроется выставка «Венеция Ренессанса. Тициан. Тинторетто. Веронезе».

На ней будут представлены 25 работ, впервые собранных в одной экспозиции в Москве. Как отмечает сайт ГМИИ, некоторые из них никогда не покидали пределы Италии.

«Экспозиция дает уникальную возможность увидеть бесценные шедевры трех мастеров, хранящиеся в собраниях главных музеев Италии и России. — сообщает ГМИИ. — В едином пространстве представлены портретные работы и произведения на религиозную тематику — от композиций для частных заказчиков до крупных алтарных образов (вид живописи, в котором венецианские художники XVI века совершили подлинную революцию)».

Большинство произведений прибудет на выставку из Италии — из музейных собраний и церквей Болоньи, Венеции, Вероны, Виченцы, Генуи, Модены, Неаполя, Рима, Турина и Флоренции. Две картины поступят из Эрмитажа, одна — из ГМИИ.

Одной из ключевых работ экспозиции станет принадлежащая благотворительному фонду «Классика» картина Тициана «Венера и Адонис», которая лишь недавно была опознана как работа великого мастера куратором выставки, главным научным сотрудником ГМИИ, доктором искусствоведения Викторией Марковой, и еще не выставлялась в России.

Выставка «Венеция Ренессанса. Тициан. Тинторетто. Веронезе» в ГМИИ продлится до 20 августа.



