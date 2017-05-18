Итальянский пранкер обманул мировую прессу
Сегодня, 18 мая, итальянский журналист Томмазо Дебенедетти разыграл мировые СМИ, опубликовав в поддельном твиттере министра культуры Франции сообщение о смерти Нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич.
По сведениям РБК, Дебенедетти воспользовался тем, что министр культуры Франсуаза Ниссен, ранее возглавлявшая французское издательство, в котором выходили книги Алексиевич, заняла свой новый пост лишь 17 мая, и опубликовал от ее имени фальшивое сообщение.
Сначала «молния» о смерти писательницы появилась в Le Figaro. В России сенсационную новость передали РИА Новости, «Интерфакс», РБК, «Известия», «Ведомости», «Коммерсантъ», «Лента.ру», телеканалы «Культура», RT, НТВ, «Царьград ТВ» и другие СМИ.
Вскоре журналисты РБК связались со Светланой Алексиевич, которая рассказала, что с ней всё в порядке, и сейчас она находится в Сеуле на презентации своих книг, переведенных на корейский язык. Как пишет «Медуза», 10 июня в «Гоголь-центре» в Москве состоится творческий вечер писательницы.
Томмазо Дебенедетти много лет публиковал в итальянских СМИ фальшивые интервью со знаменитостями, такими как Михаил Горбачев, папа римский и Далай-лама, а с 2010 года создал множество фейковых аккаунтов в твиттере, сообщая о смерти известных людей.
Так, в 2012 году он дал твит от имени министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с сообщением о смерти президента Сирии Башара Асада, которое было растиражировано СМИ и вызвало скачок котировок на нефтяном рынке.
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