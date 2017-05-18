Умер Крис Корнелл© Paul Lorkowski / Twitter
Сегодня, 18 мая, в Детройте в возрасте 52 лет умер американский рок-музыкант Крис Корнелл, участник групп Soundgarden и Audioslave.
Об этом сообщает The Guardian. Причина смерти не названа.
Крис Корнелл родился в 1964 году в Сиэтле, в 1984 году вместе с Кимом Тайилом и Хиро Ямамото создал группу Soundgarden, пионеров стиля гранж.
Ее наивысшим успехом стал альбом 1994 года «Superunknown» — он занял первое место в чарте Billboard, два сингла с этого альбома выиграли «Грэмми». К началу 2010-х во всем мире было продано более 22 млн пластинок Soundgarden.
Группа распалась в 1997 году, в 1999 году Корнелл выпустил первый сольный альбом, «Euphoria Morning», за ним последовали «Carry On» (2007), «Scream» (2009), «Songbook» (2011) и «Higher Truth» (2015).
В 2001–2007 годах Корнелл был вокалистом и ритм-гитаристом супергруппы Audioslave, в которой также играли экс-участники Rage Against the Machine Том Морелло, Тим Коммерфорд и Брэд Уилк.
После воссоединения Soundgarden в 2010 году Корнелл записал с группой ее первый после 16-летнего перерыва студийный альбом «King Animal» (2012). Летом 2016 года музыканты сообщили, что уже написано несколько песен для седьмого студийного альбома.
Крис Корнелл умер через несколько часов после концерта Soundgarden в Детройте, который состоялся вечером 17 мая.
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