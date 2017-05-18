«Архстояние» ответит на вопрос «Как жить?»© «Архстояние»
С 21 по 23 июля в деревне Никола-Ленивец Дзержинского района Калужской области пройдет 12-й Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема фестиваля – «Как жить?».
В этом году «Архстояние» предлагает художникам и архитекторам подумать над тем, как может выглядеть минимальное пространство для жизни. При этом, отмечают организаторы, авторская воля должна доминировать над функциональностью и стандартами, но не отклоняться от правил, заданных жизненными функциями.
«Размышляя над темой этого года, мы дали участникам конкретное направление, предложив ответить на девять правил Пространства Для Жизни. В таком пространстве должны свободно помещаться один или несколько человек, помещение должно быть всепогодным и компактным, вписываться в природный ландшафт и при этом вдохновлять своих обитателей на постоянный перформанс, транслирующий образ жизни», — говорит куратор фестиваля Антон Кочуркин.
Среди участников «Архстояния-2017» Александр Бродский, архитектурное бюро А-ГА, арт-группа «Алыча», архитектурное бюро «Хвоя», Виктория Чупахина, архитектурное бюро «Рождественка», а также победитель опен-колла Алексей Мартинс.
Кроме этого на фестивале запланированы лекции, мастер-классы и музыкальная программа, продготовленная культурным центром «Наука и Искусство».
Полная программа и расписание будут объявлены за неделю до фестиваля.
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