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«Аустерлиц» Лозницы покажут в Еврейском музее

News_detailed_picture© austerlitz-film.ru

21 мая в Еврейском музее и центре толерантности в Москве историк и писатель Павла Поляна прочитает лекцию «Историомор и Холокост» и состоится показ документального фильма Сергея Лозницы «Аустерлиц».

Они откроют цикл показов и лекций на тему «Культура памяти», организованный кинопрокатной компанией «Синедок» при генеральной поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Лекции пройдут в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и других городах России. В рамках проекта предусмотрены показы документальных фильмов и выступления историков, правозащитников, кинокритиков, исследователей темы Холокоста и культуры памяти.

Сергей Лозница снимал фильм «Аустерлиц» на территории бывших концлагерей в Германии. Картина посвящена не только памяти о Холокосте, но и культуре памяти в широком смысле слова.

Павел Полян много лет занимается исследованием темы Холокоста и является автором книг «Историмор, или Трепанация памяти. Битвы за правду о ГУЛАГе, депортациях, войне и Холокосте», «Жертвы двух диктатур: Советские военнопленные и остарбайтеры в Третьем рейхе и их репатриация», «Между Аушвицем и Бабьим Яром. Размышления и исследования о Катастрофе», «Свитки из пепла. Еврейская "зондеркоммандо" в Аушвице-Биркенау и ее летописцы».

Под Историомором писатель понимает схватку между памятью и беспамятством, или, что то же самое, между политикой и историей. В лекции будет показана специфика Холокоста как поприща для Историомора.

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