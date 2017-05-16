В рунете появился сайт для родителей ЛГБТ-подростков

Сегодня 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, начинает работу сайт информационного проекта для родителей, которые хотят разобраться в вопросах сексуальной ориентации и гендерной идентичности, чтобы лучше понимать своих детей.

На сайте illuminator.info собраны материалы, отражающие современное представление мирового научного сообщества об этих феноменах.

Цель проекта illuminator.info — предложить взрослым альтернативный источник научной информации о сексуальной ориентации и гендерной идентичности, дать родителям возможность получить помощь, чтобы затем они, в свою очередь, смогли принять и поддержать своих детей.

Почти всех родителей ЛГБТ-подростков волнуют одни и те же вопросы о причинах и особенностях формирования той или иной сексуальной ориентации и гендерной идентичности, о влиянии на них воспитания и социального окружения, о возможности коррекции и перспективах полноценной жизни в обществе.

На эти вопросы в серии коротких видеоинтервью, размещенных в разделе «Мнения экспертов», отвечают ученые из разных областей — психологи, психиатры, сексологи, физиологи, социологи.

«Взрослые, которые стремятся поддержать и принять своих детей с любыми их особенностями, часто сами нуждаются в поддержке», — отмечают создатели сайта.

В разделе «Помощь и поддержка» публикуются контакты специалистов и организаций, куда можно обратиться за помощью и дополнительной информацией.

Работа над illuminator.info объединила режиссеров, журналистов, аниматоров, дизайнеров, программистов. Запуск сайта — первый этап информационного проекта. У команды есть идеи создать цикл короткометражных документальных фильмов об отношениях родителей и ЛГБТ-детей, а также серию анимационных обучающих роликов на тему сексуальности.



