Ирина Костерина стала лауреатом премии «ЛибМиссия»

15 мая публицистическая премия «ЛибМиссия» объявила лауреатов второго сезона. Среди них Ирина Костерина – координатор и соавтор курса COLTA.RU и Фонда имени Генриха Бёлля по гендерной проблематике.

Социолог и гендерный исследователь, координатор программы «Гендерная демократия» Фонда имени Генриха Бёлля Ирина Костерина участвовала в создании курса «Гендер для чайников», который выходил на COLTA.RU в апреле-июне 2016 года.

Премия «ЛибМиссия-2017» присуждена ей в номинации «Публицистика».

«Я очень рад, что лауреатом в этой номинации стала именно Ирина Костерина. Во-первых, это молодой автор, и это очень важно. А во-вторых, ее серия публикаций на портале COLTA.RU — это действительно настоящая публицистика. Это женский взгляд на гендерные проблемы, доступный широкой аудитории. И аудитория реагирует, обсуждает эти публикации, а этот отклик очень значим для публициста. Поздравляю автора с победой!», — приводит сайт премии «ЛибМиссия» комментарий председателя жюри Дениса Драгунского.

В номинации «Аналитика» премия присуждена журналистам и создателям сайта «Агентура.ру» Андрею Солдатову и Ирине Бороган за книгу «Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас» (издательство «Альпина Паблишер», 2017).

Помимо Дениса Драгунского в жюри «ЛибМиссии-2017» входили историк, журналист, публицист и писатель Александр Архангельский, профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ Анна Качкаева и журналист, политолог, политгеограф, аналитик Дмитрий Орешкин.

По решениею жюри, в этом году в каждой из номинаций будет вручено по одному спецпризу. Кто их получит, станет известно на церемонии награждения победителей, которая состоится 31 мая в театре «Школа современной пьесы».

Премия «ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 году с целью привлечь внимание общества к ученым, популяризаторам, публицистам, которые своими трудами вносят вклад в аналитические исследования и просвещение россиян и систематически проясняют текущую ситуацию в России и в мире.

Премия присуждается за книгу о текущем общественно-политическом процессе (номинация «Аналитика») и за крупный цикл содержательных публикаций в СМИ (номинация «Публицистика»), выпущенные в течение премиального цикла. Лауреаты получают денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей.

Первыми лауреатами премии стали Александр Баунов (в номинации «Аналитика») и Сергей Шелин (в номинации «Публицистика»).



