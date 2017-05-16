Telegram отказывается сотрудничать с властями© Telegram
Комментируя информацию о требовании Роскомнадзора предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, администрация мессенджера Telegram заявила: «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда».
Это заявление приводит RNS.
В администрации Telegram также отметили, что любые данные, которые передаются через мессенджер, зашифрованы: «Ключи, необходимые для расшифровки данных, разделены на несколько частей и физически хранятся в нескольких других дата-центрах. При этом все дата-центры находятся в разных юрисдикциях, так что для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами».
Ранее «Ведомости» сообщили, что на прошлой неделе Роскомнадзор направил в адрес компании Telegram Messenger LLP письмо предоставить данные для ее внесения в реестр организаторов распространения информации. В случае отказа предоставить данные, говорилось в письме Роскомнадзора, Telegram может быть заблокирован.
Пользователи Telegram обратились к его создателю Павлу Дурову с просьбой «предотвратить попадание Telegram в список запрещенных в России мессенджеров».
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, передает РБК, отказался комментировать информацию о возможной блокировке Telegram, назвав ее «слухами».
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