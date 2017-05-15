Началась публикация полного собрания дневников Ольги Берггольц© «Кучково поле»
18 мая в Музее истории ГУЛАГа в Москве состоится лекция «Ольга Берггольц: ранние годы и наследие», посвященная выходу первого тома полного собрания дневников поэтессы, которые она вела с 1923 по 1971 год.
Последние несколько лет в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) велась работа по подготовке к публикации полного корпуса дневников. В 2015 году к 70-летнему юбилею Победы как специальный издательский проект были изданы дневники военного времени (т.н. «Блокадный дневник»), получившие гран-при ежегодного национального конкурса «Книга года».
Новое издание «Ольга Берггольц. Мой дневник. Т. I: (1923–1929)» (М.: РГАЛИ, Кучково поле, 2016) — это первая книга четырехтомного издания всех дневников в хронологической последовательности. Новые тома будут выходить ежегодно.
Дневники, вошедшие в первый том, позволяют проследить процесс перехода мировоззрения поэтессы от христианских принципов, воспитанных с детства, к комсомольскому энтузиазму 1920-х годов, к преданности социалистической идеологии советского государства. На страницах дневников подробно описан период вхождения Ольги Берггольц в литературу, зафиксированы первые экспериментальные художественные тексты.
«Дневники позволяют исследовать соотношение различных жанров в творческом наследии Ольги Берггольц, выявить новые факты ее биографии, существенно расширить знания в области русской литературы и культуры первой половины XX века. — говорится в аннотации книги на сайте издательства «Кучково поле». — Снабженные научным историко-литературными и текстологическими комментариями, а также большим количеством уникальных иллюстраций, дневники являются результатом многолетней научной работы коллектива архивистов, филологов и литературоведов.
На презентации в Музее ГУЛАГа составитель издания Наталья Стрижкова расскажет о судьбе архива Берггольц, о том, как идет работа над публикацией всего корпуса ее дневников. Киновед Наум Клейман расскажет о фильме «Дневные звезды» (Мосфильм, 1966), снятом по ранним дневникам Берггольц и ее автобиографической повести. Будут показаны отрывки из фильма.
В вечере также примут участие наследник и правообладатель архива Ольги Берггольц Виктор Лебединский, директор РГАЛИ, автор предисловия к изданию Татьяна Горяева и литературовед и писатель Наталья Громова.
Вход свободный, регистрация — здесь
Вечер проводится совместно с Российским государственным архивом литературы и искусства
новости
16:30В НИУ ВШЭ состоится дискуссия «Что такое просветительство?»
15:50КС решит, является ли проведение соцопросов политической деятельностью
13:37В Москве пройдет выставка советского сюрреализма
12:53Началась публикация полного собрания дневников Ольги Берггольц
11:39Вручены «Золотые львы» Венецианской биеннале
10:19Фестиваль документального кино «ДОКер» пройдет в Москве
9:17Выбран куратор Московской молодежной биеннале
12 мая 2017
18:28Магазин пластинок DiG переехал в Сад имени Баумана
18:07Объявлена программа Летнего книжного фестиваля в КазаниВсе новости