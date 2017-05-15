Началась публикация полного собрания дневников Ольги Берггольц

18 мая в Музее истории ГУЛАГа в Москве состоится лекция «Ольга Берггольц: ранние годы и наследие», посвященная выходу первого тома полного собрания дневников поэтессы, которые она вела с 1923 по 1971 год.

Последние несколько лет в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) велась работа по подготовке к публикации полного корпуса дневников. В 2015 году к 70-летнему юбилею Победы как специальный издательский проект были изданы дневники военного времени (т.н. «Блокадный дневник»), получившие гран-при ежегодного национального конкурса «Книга года».

Новое издание «Ольга Берггольц. Мой дневник. Т. I: (1923–1929)» (М.: РГАЛИ, Кучково поле, 2016) — это первая книга четырехтомного издания всех дневников в хронологической последовательности. Новые тома будут выходить ежегодно.

Дневники, вошедшие в первый том, позволяют проследить процесс перехода мировоззрения поэтессы от христианских принципов, воспитанных с детства, к комсомольскому энтузиазму 1920-х годов, к преданности социалистической идеологии советского государства. На страницах дневников подробно описан период вхождения Ольги Берггольц в литературу, зафиксированы первые экспериментальные художественные тексты.

«Дневники позволяют исследовать соотношение различных жанров в творческом наследии Ольги Берггольц, выявить новые факты ее биографии, существенно расширить знания в области русской литературы и культуры первой половины XX века. — говорится в аннотации книги на сайте издательства «Кучково поле». — Снабженные научным историко-литературными и текстологическими комментариями, а также большим количеством уникальных иллюстраций, дневники являются результатом многолетней научной работы коллектива архивистов, филологов и литературоведов.

На презентации в Музее ГУЛАГа составитель издания Наталья Стрижкова расскажет о судьбе архива Берггольц, о том, как идет работа над публикацией всего корпуса ее дневников. Киновед Наум Клейман расскажет о фильме «Дневные звезды» (Мосфильм, 1966), снятом по ранним дневникам Берггольц и ее автобиографической повести. Будут показаны отрывки из фильма.

В вечере также примут участие наследник и правообладатель архива Ольги Берггольц Виктор Лебединский, директор РГАЛИ, автор предисловия к изданию Татьяна Горяева и литературовед и писатель Наталья Громова.

Вход свободный, регистрация — здесь

Вечер проводится совместно с Российским государственным архивом литературы и искусства



