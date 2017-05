Фестиваль документального кино «ДОКер» пройдет в Москве

© Фестиваль ДОКер

С 18 по 23 мая в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоятся показы III Международного фестиваля документального кино «ДОКер», в различные программы которого вошли более 50 фильмов из 30 стран.

Все фильмы двух основных конкурсных программ — полнометражного и короткометражного кино — и специальных секций фестиваля «ДОКер» будут демонстрироваться в России впервые.

Откроет фестиваль картина Симоне Манетти «Чао, дорогой, я иду в бой» (Ciao amore, vado a combattere, Италия), рассказывающая о судьбе популярной актрисы и фотомодели Шанталь Уги, которая стала многократной чемпионкой мира по тайскому боксу.

Также в числе фильмов конкурса полнометражного кино экологический триллер Майка Дэя «Острова и киты» (The Islands and the Whales, Великобритания), кинороман о реинкарнации «Возвращение к себе» (Becoming Who I Was, Южная Корея) Чанг-Йонг Мун и Чин Чон, «Ночные братья» (Brüder der Nacht, Австрия) Патрика Шиа, «Вавилонские мечтатели» (Babylon Dreamers, Израиль) Романа Шумунова и эпопея о цифровых технологиях Майкла Пальма «Будущее кино» (Cinema Futures).

В короткометражном конкурсе будут соревноваться 18 работ кинематографистов из 16 стран, среди которых Ян Зольдат (Германия) и Дамьан Козоле (Словения).

У российского кино на «ДОКере» в этом году широкая география — короткометражная «Шэнэхэнская царица» Анастасии Зверьковой снималась в Бурятии, «Рабочий поселок» Артёма Игнатьева — в Карелии. Полнометражная картина «Плацкарт» Родиона Исмаилова из основного конкурса снималась по всей стране от Москвы до Владивостока, как и фильм «Дорога» Дмитрия Калашникова из программы «Let IT dok!», который автор полностью выстроил из тысяч записей видеорегистраторов с разных дорог России.

На закрытии фестиваля вне конкурса будет показан фильм Джейды Торун «Кот» (Kedi, Турция), посвященный кошкам, живущим на улицах Стамбула.

По окончании «ДОКера» бóльшую часть фильмов конкурсной программы в рамках «Эха фестиваля» покажут в Петербурге, Ярославле, Красноярске, Калининграде и других российских городах.

Победителей фестиваля определят зрители и международное жюри, в состав которого войдут режиссер, сценарист и продюсер Пьетро Марчелло (Италия), кинокритик и куратор Нил Янг (Великобритания), звукорежиссер Иво Хегер (Чехия) и другие деятели кино. Россию в жюри короткого метра будет представлять путешественница, фотограф, travel-блогер, телеведущая, продюсер и автор документальных проектов Ольга Мичи.

По итогам фестиваля будут вручены призы в номинациях:

Лучший фильм (Гран-при)

Лучшая режиссура

Лучшая операторская работа

Лучший монтаж

Лучший звук

Лучший короткометражный фильм

Приз зрителей

«ДОКер» — полностью независимый фестиваль, не получающий государственной финансовой помощи. В этом году некоторые показы фестиваля пройдут при поддержке Гёте-Института в Москве, Посольства Королевства Нидерландов, Посольства Израиля и Польского Культурного центра, а также программы «КАРО.Арт».