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Выбран куратор Московской молодежной биеннале

News_detailed_picture© Московская биеннале молодого искусства

Куратором 6-й Московской международной биеннале молодого искусства, которая пройдет летом 2018 года, будет 26-летняя Лукреция Калабро Висконти, независимый куратор из Италии.

Как сообщает ТАСС, 12 мая в Университете Ка'Фоскари в Венеции ее представила комиссар биеннале Екатерина Кибовская.

Лукреция Калабро Висконти — выпускница факультета перформативных искусств Института архитектуры Венеции, магистр философии Университета Ка'Фоскари, пишет The Art Newspaper Russia.

Куратор выставок «Почему все такие милые?» и «Удачи, увидимся после революции» в Амстердаме, сооснователь некоммерческого исследовательского проекта CLOG, основатель онлайн-проектов Curatorshit, shitndie и Ketchup Droo, автор многих статей об искусстве в международных изданиях.

Темой 6-й Московской международной биеннале молодого искусства Лукреция Калабро Висконти выбрала «абракадабру».

«"Абракадабра" отсылает к известному хиту 1980-х Стива Миллера. — объяснила она. — Проект будет посвящен современной жизни, в которой практически полностью размыты границы между частной, профессиональной и общественной сферами. Я могу описать проект метафорой танцпола, где молодые создают энергию, взаимодействуют самым неожиданным образом».

Место проведения 6-й Московской международной биеннале молодого искусства будет объявлено в течение полугода, прием заявок на участие в биеннале откроется на ее сайте осенью 2017 года. Заявки будут приниматься от художников и кураторов не старше 35 лет.

Московская биеннале молодого искусства проходит с 2008 года, организаторы биеннале — музейно-выставочный центр РОСИЗО и Московский музей современного искусства. В 2016 году куратором биеннале был Надим Самман (Великобритания), на выставке, проходившей на Трехгорной мануфактуре, были представлены работы 87 художников из 36 стран мира.

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