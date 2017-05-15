«ФотоДепартамент» представит в Москве сборник «Амплитуда №1»

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20 мая на фестивале фотокниг Photobookfest в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве состоится презентация первого печатного издания фонда «ФотоДепартамент» – сборника «Амплитуда №1».

Об этом сообщает сайт «ФотоДепартамента».

«Амплитуда» — периодический проект, который представляет актуальные имена и то, в каких формах сейчас существует современная фотография в России.

В сборник «Амплитуда №1» вошли 10 книг 10 российских авторов, работающих с фотографией: Алексея Боголепова, Юрия Гудкова, Ирины Задорожной, Ирины Иванниковой, Оли Ивановой, Марго Овчаренко, Игоря Самолёта, Анастасии Тайлаковой, Анастасии Цайдер и Ирины Юльевой.

Также 20 мая в Центре фотографии имени братьев Люмьер куратор издания Надя Шереметова прочитает лекцию «Дело не столько в фотокниге».

«Амплитуда №1» выпущена при поддержке Фонда Смирнова и Сорокина и Музея современного искусства «Гараж», где 21 мая в рамках второй международной ярмарки книг об искусстве Garage Art Book Fair состоится презентация-дискуссия «Мы имеем дело с изображением».



