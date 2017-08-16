Государственный интернет-поисковик признан непопулярным© sputnik.ru
Российский телекоммуникационный оператор «Ростелеком» признал, что его интернет-поисковик «Спутник» за три года работы так и не стал популярным, и теперь будет переориентирован на другие задачи.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к «Ростелекому». По словам одного из них, «как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик — нет».
В апреле было зарегистрировано чуть больше ста тысяч переходов с сайта sputnik.ru на другие сайты рунета, тогда как у «Яндекса» и Google количество переходов исчисляется миллиардами.
Судьбу своего поисковика «Ростелеком» решит до 1 июня. О полном закрытии проекта, полагает один из источников газеты, речь, скорее всего, не идет, поскольку он «изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно».
Среди вариантов дальнейшего использования «Спутника» — переориентация на задачи, связанные с расчетом больших данных, и использование его технологий для анализа оттока аудитории в инфраструктуре электронного правительства.
О проекте интернет-поисковика, который будет устанавливаться по умолчанию в органах власти и государственных компаниях, стало известно в октябре 2013 года. «Спутник» был запущен в мае 2014 года — ровно три года назад.
В 2015 году президент «Ростелекома» Сергей Калугин оценил объем инвестиций оператора в развитие «Спутника» в 600–800 млн рублей. В том же году выручка поисковика составила 136,6 млн рублей, убыток — 150,5 млн рублей.
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